Taleb al-A. ist Bundesbehörden seit 2015 bekannt. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gehen die Ermittlungen über den mutmaßlichen Attentäter weiter. Im Zentrum steht die Frage, was die verschiedenen Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene über ihn wussten. Zum Artikel (SZ Plus)

Anleger wollen Baywa verklagen. Der Münchner Agrar- und Baustoffkonzern steckt in Schwierigkeiten, der Aktienkurs ist abgestürzt. Nach einer drohenden Insolvenz im Sommer hat die neue Führung einen brutalen Sparkurs verordnet. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz bereitet im Namen von mehr als 1000 enttäuschten Aktionären eine Klage gegen das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Grönland und Panama reagieren auf Trumps Gebietsansprüche. Es sei für die USA eine „absolute Notwendigkeit“, Grönland zu besitzen und zu kontrollieren, schreibt der designierte US-Präsident Trump. „Wir stehen nicht zum Verkauf“, erklärt der Regierungschef der Insel daraufhin. Und auch Panamas Präsident weist die Drohung des Republikaners zurück, den Panamakanal unter Kontrolle der USA zu stellen. Zum Liveblog

Selenskij greift Fico wegen Putin-Besuch an. „Was wird ihm bezahlt und womit zahlt er?“ Der ukrainische Präsident geht den slowakischen Ministerpräsidenten scharf an, nachdem dieser im Kreml gewesen ist. Fico selbst hatte seine Russlandvisite als Antwort auf Selenskijs Weigerung bezeichnet, russisches Gas weiterhin in die Slowakei durchzuleiten. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen