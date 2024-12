Trauer nach Anschlag in Magdeburg. Infolge des Attentats auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sterben fünf Menschen, mehr als 200 werden verletzt. Am Freitagabend raste ein Mann mit einem gemieteten SUV durch eine Menschenmenge. Der Arzt aus Saudi-Arabien ist seit 2006 in Deutschland. Als Islamist gilt er nicht, vielmehr ist er Islamkritiker und sympathisiert mit der AfD. Zum Artikel

Was über den Täter bekannt ist: Behörden aus Saudi-Arabien warnten vor Taleb al-A. (SZ Plus)

"Für immer schwarzer Tag in der Geschichte Magdeburgs“: Ortsbesuch in einer trauernden Stadt (SZ Plus)

Attentäter drohte schon vor Jahren mit Straftaten. Taleb al-A. war bereits mehrfach mit der Androhung von Straftaten aufgefallen. 2013 wurde er deshalb sogar vom Amtsgericht Rostock wegen Störung des öffentlichen Friedens verurteilt. In Magdeburg erhalten drei Personen offenbar Anzeigen, weil sie die Tat bejubelten. Zum Liveblog

Wie Rechtsextreme den Anschlag instrumentalisierten. Direkt nach dem Anschlag geht es in sozialen Medien mit der Hetze gegen Geflüchtete los. Auch AfD-Chef Höcke äußert sich. Für die Ermittler ist es nach wie vor ein Rätsel, was Taleb al-A. angetrieben hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war.

Exklusiv 4000 VW-Manager sollen auf zehn Prozent Gehalt verzichten. Nach SZ-Informationen ist für das Management bis 2030 ein Sparbeitrag vereinbart. Demnach sollen die Bonuszahlungen so stark sinken, dass das Jahreseinkommen von rund 4000 Managern 2025 und 2026 um zehn Prozent sinkt. In den folgenden drei Jahren soll es um acht, sechs und fünf Prozent schrumpfen. Beim Sparplan gibt es aber womöglich eine brisante Finanzierungslücke von drei Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin kündigt nach Angriff Vergeltung an. Nach einem Angriff auf die russische Millionenstadt Kasan an der Wolga droht der Kremlchef Kiew mit einem „Vielfachen der Zerstörungen“. Andrij Melnyk soll Ukraine als UN-Botschafter vertreten. Zum Ukraine-Liveblog

Krieg in der Ukraine: Konfliktforscherin: Verhandlungen mit Russland könnten anstehen (SZ Plus)

Trump droht mit Rücknahme des Panamakanals. Der designierte US-Präsident schreibt wegen angeblich überhöhter Gebühren für die Nutzung der Wasserstraße von einer möglichen Rückgabe von Panama an die USA. Zudem will er den Produzenten der TV-Show „The Apprentice“ zum Sondergesandten für Großbritannien ernennen. Zum US-Liveblog

Weitere wichtige Themen