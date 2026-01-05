Maduro am Gericht in New York angekommen. Per Helikopter und dann in einem gepanzerten Fahrzeug wird der von den USA gefangengenommene venezolanische Präsident in ein Bundesgericht gebracht. Maduro muss sich an diesem Montag unter anderem gegen Vorwürfe des Drogenhandels verteidigen. Vor dem Weltsicherheitsrat verteidigen die USA ihr Vorgehen in Venezuela. Zum Liveblog

Merz steckt beim Venezuela-Einsatz der USA im Dilemma. Offenkundig will es der Bundeskanzler vermeiden, US-Präsident Trump mit kritischen Worten zu verärgern und den vergleichsweise guten Draht zwischen beiden zu gefährden. Doch zu offenkundige Leisetreterei lässt ihn schwach aussehen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

Brandenburgs Finanzminister und Vizeministerpräsident Robert Crumbach trennt sich vom Bündnis Sahra Wagenknecht. (Foto: Michael Bahlo/dpa)

Regierungskoalition aus SPD und BSW in Brandenburg vor dem Aus. Wegen eines internen Streits verlässt Brandenburgs stellvertretender Ministerpräsident Crumbach das BSW und die Landtagsfraktion. Er will nach eigenen Angaben einen Antrag für die Aufnahme in die SPD-Fraktion stellen. Sollte die bisherige Koalition zerbrechen, wird erwartet, dass Ministerpräsident Woidke Verhandlungen mit der CDU aufnimmt. Zum Artikel

Merz tauscht überraschend seinen Büroleiter im Kanzleramt aus. Es ist von einer Trennung „im gegenseitigen Einvernehmen“ die Rede. Nachfolger von Jacob Schrot wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. Zum Artikel

Photovoltaikanlagen erzeugen erstmals mehr Strom als Braunkohlekraftwerke. Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist nicht nur vom Ausbau, sondern auch vom Wetter abhängig. 2025 war ein windarmes, jedoch sehr sonniges Jahr: Während Windräder weniger Strom erzeugten als im Vorjahr, wurde so viel Solarstrom gewonnen wie nie zuvor. Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen zudem, dass in Deutschland seit einigen Jahren weniger Strom produziert wird. Zum Artikel

Zehn Angeklagte wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron verurteilt. Die Ehefrau des französischen Präsidenten setzt sich erfolgreich gegen Verschwörungserzählungen im Netz zur Wehr. Acht Männer und zwei Frauen werden zumeist zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie standen wegen zahlreicher böswilliger Äußerungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu ihrem Ehemann vor Gericht. Zum Artikel