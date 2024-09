EXKLUSIV Bundesregierung hat Probleme, Ausgabenziel der Nato zu erreichen. Weil die Hilfen für die Ukraine sinken sollen und das Sondervermögen ausläuft, wankt die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato. Das führt zu interessanten Rechentricks. Einberechnet werden unter anderem Schuldzinsen des Bundes. Dem Vernehmen nach wird auch geprüft, Kosten für die Verkehrsinfrastruktur einzubeziehen – da etwa über Autobahnen Truppentransporte laufen können. Die CDU wirft Kanzler Scholz Schönrechnen vor. Zum Artikel (SZ Plus)

USA klagen führende Hamas-Funktionäre an. Wegen ihrer Rolle bei den Anschlägen vom 7. Oktober gehen die USA juristisch gegen Hamas-Chef Sinwar und fünf weitere ranghohe Mitglieder vor. Justizminister Garland kündigt weitere Aktionen gegen die Terrorgruppe an. Die USA zeigen sich derweil hoffnungsvoll, was einen Geiseldeal angeht. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Selenskij baut Regierung um – mehrere Minister reichen Rücktritt ein. Er wolle das Land für den Herbst stärken, sagt der ukrainische Präsident. In seinem Kabinett stehen einige Wechsel bevor. Untere anderem ersuchen der für heimische Waffenproduktion zuständige Minister, sowie der Justiz- und der Umweltminister um Entlassung. In Kiew und Lwiw greift Russland mit Drohnen an. Zum Ukraine-Liveblog

Regierung und Opposition prüfen Zurückweisungen an der Grenze. Im Migrationsstreit gibt es beim Treffen von Ampel-Koalition und Union noch keine Einigung auf schärfere Maßnahmen. Aus Teilnehmerkreisen heißt es, SPD und FDP seien bereit, die von der Union geforderten Zurückweisungen an den Grenzen mitzutragen, wenn dies rechtlich möglich sei. Die Grünen hätten sich bedeckt gehalten, aber auch einer rechtlichen Prüfung zugestimmt. In der kommenden Woche sollen die Gespräche weitergehen. Zum Artikel

EXKLUSIV Neuer GDL-Chef Reiß befürchtet noch mehr Zugausfälle Der Weselsky-Nachfolger kritisiert den Zustand des Bahn-Verkehrs scharf: "Die Bahn ist für die Fahrgäste jedes Jahr spürbar schlechter geworden", sagt der Gewerkschafter. Eine deutliche Verbesserung sei ohne mehrjährige Schließung nicht denkbar. Für Fahrgäste werde die Situation noch viele Jahre sehr belastend bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund will Commerzbank-Anteil verkaufen. In der Finanzkrise stieg der Staat beim zweitgrößten deutschen Geldhaus ein, um es zu retten. Da die Bank nun wieder stabil und profitabel sei, will der Bund seinen knapp 16,5-prozentigen Anteil schrittweise reduzieren. Gewinn wird die Regierung mit der langwierigen Rettung aber wohl nicht machen. Zum Artikel

US Open: Zverev scheidet im Viertelfinale aus. Auch 2024 verpasst der beste deutsche Tennisspieler seinen ersehnten Grand-Slam-Titel. Der 27-Jährige spielt eine Nuance zu mutlos und verliert gegen den Amerikaner Fritz in vier Sätzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: