Alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorermittlungen abgesagt. Die Polizei nimmt kurz vor Beginn des ersten Konzerts zwei Tatverdächtige fest. Darunter ein 19-jähriger Österreicher, der nach Angaben der Polizei konkrete Anschlagspläne im Großraum Wien geschmiedet hatte. Was genau der junge Mann geplant hatte, lassen die Beamten offen. Bei ihm seien chemische Substanzen sichergestellt worden. Zum Artikel

Moskau räumt ukrainisches Vorrücken in russisches Staatsgebiet ein. Der russische Generalstabschef Gerassimow spricht von etwa 1000 ukrainischen Soldaten im Grenzgebiet der Region Kursk. Der Gouverneur der Region ruft den Notstand aus. Russland verstärkt den Schutz des nahen Atomkraftwerks. Zum Liveblog

Biden warnt vor Trumps Reaktion bei Wahlniederlage. Er glaube nicht, sagt der US-Präsident in einem Interview, dass Trump das Wahlergebnis friedlich akzeptieren werde, sollte er unterliegen. Biden verweist auf eine Äußerung Trumps bei einer Wahlkampfveranstaltung im März, bei der er vor einem "Blutbad" gewarnt hatte, sollte er die Wahl nicht gewinnen. Zum Liveblog

Faeser: Sicherheitsbehörden wegen Nahostkonflikt besonders wachsam. Die Bundesinnenministerin verweist auf einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten seit Beginn des Gaza-Krieges und nennt die Lage „brandgefährlich“. Das Auswärtige Amt verurteilt die Aussagen des rechtsextremen israelischen Finanzministers Smotrich zum Aushungern von Zivilisten im Gazastreifen scharf. Zum Liveblog

Kanzler meldet sich in Haushaltsstreit aus dem Urlaub zu Wort. Der Streit um den Haushalt ist wieder aufgeflammt, alles dreht sich um die Frage, ob die vorgesehenen Finanzkniffe verfassungskonform sind. Finanzminister Lindner hatte das bezweifelt. Scholz sagt nun der Zeit Online: „Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens: Das geht.“ Es bleibe ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte, sagt der Kanzler. Zum Artikel

Keine neuen Planstellen für Bundeswehr-Offiziere. Wegen der Sparzwänge im Bundeshaushalt werden die Verträge von Offizieren im Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit erst einmal nicht verlängert. Das könnte zum Verlust erfahrener Soldaten führen. Dabei leidet die Bundeswehr ohnehin schon unter Personalmangel. Zum Artikel (SZ Plus)

Putins Straflager erinnern an sowjetische Gulags. Fast 1300 politische Gefangene sitzen zurzeit in Russland in Haft, die Zahl hat sich in den vergangenen sechs Jahren mindestens vervierfacht. Ehemalige Häftlinge gewähren Einblicke in das brutale System der Strafkolonien, die für Folter und Schikane berüchtigt sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Nachrichten:

Olympische Spiele

Boxer Tiafack verliert – gewinnt aber Bronze. Der Kölner unterliegt im Halbfinale seinem usbekischen Gegner. Dank der erst 18-jährigen Annett Kaufmann besiegen die deutschen Tischtennis-Frauen Indien und stehen im Halbfinale. Zum Liveblog

Deutsche Basketballerinnen scheitern im Viertelfinale. Die DBB-Basketballerinnen unterliegen im Viertelfinale schier übermächtigen Französinnen, weil Satou Sabally und Leonie Fiebich im entscheidenden Moment wenig gelingt. Zum Artikel

Das bringt Olympia am Donnerstag. Malaika Mihambo geht als Goldfavoritin im Weitsprung ins Finale. Die deutschen Basketballer spielen erneut gegen Frankreich um eine Medaille – und im Hockey steht im Endspiel ein Klassiker an. Zum Artikel