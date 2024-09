Massive israelische Angriffe auf Libanon : Die Armee teilt mit, man habe Abschussrampen und "Terror-Infrastruktur" attackiert. Libanesische Sicherheitskreise sprechen von einer der schwersten Angriffswellen seit dem 7. Oktober. Israel kündigt an, weiter gegen die Hisbollah vorgehen zu wollen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Zuspitzung im Nahen Osten bringt Bundesregierung in ein Dilemma. Aktuell bemüht sich die deutsche Regierung, eine Eskalation in der Region zu verhindern. Das Vorgehen der Regierung Netanjahu zwingt selbst die engsten Verbündeten zu schärferer Kritik. Sollte die Hisbollah ihr Arsenal von etwa 130 000 Raketen gegen Israel abfeuern, müsste sich Deutschland wohl auch die Frage nach militärischer Unterstützung neu stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen verspricht EU-Hilfe für Flutgebiete. Für die betroffenen Regionen sollen Mittel aus bestehenden Fonds genutzt werden, kündigt die Kommissionspräsidentin bei einem Besuch in Polen an. Die Oder-Regionen in Brandenburg stellen sich auf eine Verschärfung der Lage ein. Derweil gehen an der Elbe die Pegel weiter zurück. Zum Liveblog zum Hochwasser

Für Arbeitslose wird es wieder schwieriger, einen Job zu finden. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage melden die Arbeitgeber den Arbeitsagenturen deutlich weniger offene Stellen. Das gibt Andrea Nahles bekannt, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Der Anteil der Menschen, die es aus der Arbeitslosigkeit herausschafften, sei so niedrig wie in der Corona-Pandemie. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump sieht politisches Manöver hinter Zinssenkung. Die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins zu senken, kommt dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten nicht entgegen. Er vermutet dahinter eine politische Entscheidung. Beobachtern zufolge könnte sie einen Aufschwung in der Wirtschaft bedeuten - und damit den Zuspruch für die Demokratin Kamala Harris bestärken. Die Notenbank ist in ihren Zinsentscheidungen frei von politischer Einflussnahme. Zum Liveblog zur US-Wahl

Gründer der Querdenken-Bewegung bald vor Gericht. Michael Ballweg muss sich demnächst in Stuttgart vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Betrug in 9450 Fällen vor. Viele der möglicherweise betrogenen Spender halten aber weiter zu ihm. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Champions-League: Leipzig verliert Auftaktspiel in letzter Minute. Die Leipziger gehen auswärts bei Atlético Madrid früh durch Benjamin Sesko in Führung - doch es reicht nicht: Antoine Griezmann gleicht aus, kurz vor Schluss dreht Verteidiger José María Giménez die Partie. Zum Artikel

Außerdem wichtig: