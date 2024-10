Iran attackiert Israel mit Raketen – Netanjahu kündigt Vergeltung an. Das Regime in Teheran feuert offenbar etwa 180 Raketen auf Israel ab. Nicht alle kann das Luftabwehrsystem Iron Dome abfangen. Israelische Medien melden mehrere Verletzte und bei Jericho einen Toten. Auch in Tel Aviv gibt es laut Augenzeugenberichten starke Explosionen. Die iranischen Revolutionsgarden sprechen von einem Vergeltungsangriff für den Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah. Israels Regierungschef Netanjahu kündigt Konsequenzen an: „Iran hat heute Abend einen großen Fehler gemacht – und es wird dafür bezahlen.“ Zum Artikel

Israel greift erneut Hisbollah in Libanon an. Die israelische Armee attackiert nach eigenen Angaben Ziele in Beirut. Die iranischen Raketenangriffe hätten keine Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe, sagt ein Armeesprecher. Angesichts der eskalierenden Lage in Nahost soll der UN-Sicherheitsrat an diesem Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Zum Liveblog

Remis im TV-Duell zwischen Vance und Walz, womöglich mit leichten Vorteilen für den Republikaner. Die US-Vizepräsidentschaftskandidaten beharken sich alles in allem höflich, geradezu nett. Ohne persönliche Attacken, ohne Geschrei. Der Demokrat Walz tritt nicht so gut auf wie Harris in ihrem Duell im Juni gegen Trump, der Republikaner Vance präsentiert sich deutlich besser als sein Chef und schneidiger als der kumpelhafte Rivale. Zum Artikel (SZ Plus)

Barnier kündigt mehr Grenzschutz sowie höhere Steuern für Reiche und große Unternehmen an. In seiner ersten Regierungserklärung stellt Frankreichs neuer Premier die politischen Linien seiner Regierung vor. Weil diese keine Mehrheit im Parlament hat, wägt er jedes Wort genau ab, um seine Partner aus Zentristen und Konservativen nicht zu enttäuschen und die Helfer aus anderen Parteien nicht zu vergraulen. Besonderen Fokus legt Barnier auf den Umgang mit Migration und seine Pläne zur Verbesserung der verheerenden Staatsfinanzen. Zum Artikel

EXKLUSIV Firmen mit weiblichen Eigentümern haben einen kleineren Gender-Pay-Gap. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt, dass das Geschlecht der Unternehmenseigentümer einen Einfluss darauf hat, wie groß der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Angestellten beim Gehalt ist. Gehört die Firma einem Mann, beträgt der Gender-Pay-Gap im Schnitt etwa elf Prozent, bei einer Eigentümerin sind es etwa neun Prozent. Je nach Branche gibt es große Unterschiede. Zum Artikel (SZ Plus)

Weltsynode im Vatikan beginnt. Fast vier Wochen lang wird von diesem Mittwoch an in Rom über die Zukunft der katholischen Kirche debattiert. Die deutschen Bischöfe stehen unter Druck, denn die Gläubigen hierzulande erwarten handfeste Veränderungen. Doch der Papst hat strittige Fragen in eine Arbeitsgruppe ausgelagert und zeigt damit erneut, dass er kein Reformer im Sinne der deutschen Katholiken ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Über den Auftrag der Weltsynode – und ihre Beschränkungen (SZ Plus)

Dortmund feiert 7:1-Spektakel gegen Celtic Glasgow. Der BVB gewinnt auch sein zweites Spiel der Champions-League-Saison. Gegen die chancenlosen schottischen Gäste trifft Adeyemi dreimal und wird dann verletzt ausgewechselt. Die anderen Tore für Dortmund erzielen zweimal Guirassy sowie Can und Nmecha. Zwischendurch schießt Maeda den Ausgleich für Celtic. Zum Artikel