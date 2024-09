Starke AfD-Ergebnisse – CDU hat ohne BSW oder Linke keine Mehrheit. Um eine Koalition jenseits der AfD zu schmieden, muss die CDU neue Wege gehen. In Thüringen könnte die Linke des abgewählten Regierungschefs Ramelow ein Bündnis aus Union, BSW und SPD tolerieren. Auch in Sachsen muss sich Ministerpräsident Kretschmer mit mindestens einem unliebsamen Partner arrangieren. Zum Liveblog

Am Rande der Unregierbarkeit. Die AfD feiert in Sachsen und Thüringen Rekordgewinne, das BSW wird aus dem Stand die drittstärkste Kraft. Welche Koalitionen sind jetzt möglich, wo liegen die Hochburgen der Parteien, und wie unterschiedlich haben Stadt und Land gewählt? Die Analyse der Landtagswahlen in Grafiken und Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

Analyse nach Alter, Geschlecht, Beruf und Bildungsgrad: Wer hat wen gewählt in Sachsen? (SZ Plus)

Analyse nach Alter, Geschlecht, Beruf und Bildungsgrad: Wer hat wen gewählt in Thüringen? (SZ Plus)

Das Lager um Merz ist erleichtert. Ein schlechtes Ergebnis in Sachsen und Thüringen galt vielen als letztes mögliches Szenario, das dem CDU-Chef die Kanzlerkandidatur verhageln könnte. Nun sieht sich die CDU als letzte verbliebene Volkspartei. Zum Artikel (SZ Plus)

Die K-Frage erreicht die SPD. "Augen zu und durch" - das scheint auf den ersten Blick die Haltung bei den Ampelparteien zu sein. Doch bei der SPD werden die Fragen bohrender: Kann das mit Scholz noch gut gehen? Er bekommt drei Wochen Schonfrist - bis zur Wahl in Brandenburg. Zum Artikel (SZ Plus)

BSW schafft auf Anhieb zwei zweistellige Ergebnisse. Nicht einmal ein Jahr nach seiner Gründung könnte das Bündnis um Sahra Wagenknecht in Thüringen und Sachsen Koalitionen jenseits der AfD ermöglichen. Unklar ist, wer in den Landesverbänden wirklich das Sagen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Höcke sieht das Ergebnis in Thüringen als Regierungsauftrag. Auch wenn in Thüringen niemand mit den Rechtsextremen koalieren will, dürfte der Einfluss des AfD-Spitzenkandidaten in der eigenen Partei zunehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

„Caren Miosga“ zum Wahlabend: Die historische Zäsur, die die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen darstellen, geht im Meer des Immergleichen unter (SZ Plus)

Konsequenzen nach den Landtagswahlen: Irgendwie miteinander sprechfähig zu bleiben in der Demokratie wird sehr anstrengend – für alle (SZ Plus)

Analyse mit Karten in Grafiken: So haben die Wahlkreise gewählt

Großdemos in Tel Aviv und Jerusalem - Streik am Montag. In Jerusalem blockieren Demonstranten Straßen und protestieren vor der Residenz Netanjahus. Luftaufnahmen zeigen außerdem, wie eine wichtige Autobahn in Tel Aviv von Demonstranten blockiert wird. Der israelische Oppositionsführer hat für Montag zu einem Generalstreik aufgerufen. So soll der Druck auf Premierminister Netanjahu erhöht werden, einen Deal mit der Terrorgruppe Hamas zu schließen. Zum Liveblog

Paralympics: Zweimal Gold für Deutschland. Schwimmerin Tanja Scholz und Schwimmer Josia Topf holen innerhalb von zehn Minuten die ersten beiden Goldmedaillen für die deutsche Mannschaft. Zum Artikel

Kompanys Heimdebüt gelingt - FC Bayern gewinnt 2:0 gegen Freiburg. In der ersten Halbzeit verwandelt Harry Kane einen umstrittenen Handelfmeter. Thomas Müller holt sich den Rekord für die meisten Pflichtspiele beim FC Bayern und trifft zehn Minuten vor Schluss. Der SC verschießt in der Nachspielzeit einen Strafstoß. Zum Artikel (SZ Plus)

Gillamoos: Söder und Aiwanger sprechen beim politischen Frühschoppen

Institut der deutschen Wirtschaft: Fachkräftemangel auch bei Ausbildungsberufen mit überdurchschnittlichem Lohn

Ernährung: Der Reisabsatz in Südkorea stockt, die Regierung will das dringend ändern

Auslosung im DFB-Pokal: Bayern trifft in zweiter Runde auf Mainz – Leverkusen auf Elversberg