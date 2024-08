UN-Sicherheitsrat warnt vor Eskalation im Nahen Osten. Die Mitglieder des Gremiums sehen die Gefahr eines großen Krieges in der Region. China, Russland und Algerien kritisieren die Tötung des Hamas-Chefs durch Israel und bezeichnen die Aktion als gefährdend für die Verhandlungen. Irans oberster Führer Chamenei will einem Bericht zufolge Israel direkt angreifen, um Vergeltung zu üben. Zum Liveblog

Drahtzieher der Anschläge vom 11. September gesteht und dürfte Todesstrafe entgehen. Chalid Scheich Mohammed soll Ideengeber für die Anschläge in den USA im Jahr 2001 gewesen sein. Seit 2006 ist er in Guantánamo inhaftiert. Das Verfahren gegen ihn und weitere Hintermänner verzögerte sich immer wieder und soll nun endlich zu einem Ende kommen. Er und zwei weitere Terroristen könnten Berichten zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Zum Artikel

Trump äußert sich rassistisch über Harris. Der Präsidentschaftskandidat sagt, seine Konkurrentin Harris sei "die ganze Zeit immer indisch" gewesen und urplötzlich "erst vor ein paar Jahren schwarz geworden". Harris hat sich immer als eine Person mit einem multiethnischen Hintergrund identifiziert. Eine Pressesprecherin im Weißen Haus nennt Trumps Aussagen "abstoßend" und "beleidigend". Niemand habe das Recht, jemand anderem zu sagen, wer er sei. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz und CDU-Ministerpräsidenten zeigen sich offen für Lockerung der Schuldenbremse. In die Debatte um eine mögliche Reform kommt Bewegung. Nicht nur bei SPD und Grünen wird über die Kreditregeln diskutiert. Nach SZ-Informationen halten auch führende Christdemokraten angesichts des allgegenwärtigen Investitionsstaus zumindest eine Lockerung der Vorschriften zugunsten der Länder für denkbar. Auch im Bund will sich Merz vor der Bundestagswahl und einer möglichen Kanzlerschaft nicht selbst fesseln. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier bittet Polen um Vergebung für deutsche Verbrechen. Vor 80 Jahren begann der Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Bei der Gedenkfeier verneigt sich Bundespräsident Steinmeier vor dem Freiheitswillen der polnischen Kämpfer. Polens Präsident Duda schlägt den Bogen vom Freiheitskampf damals zu dem der Ukrainer heute. Auch Steinmeier betont die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Warschauer Aufstand: Die zwei Leben des Bogdan Bartnikowski (SZ Plus)

Selenskij: Gebietsabtretung nur bei Zustimmung des Volkes. In einem Interview schlägt der ukrainische Präsident andere Töne an als gewohnt: Blockte er Fragen zu Gebietsabtritten bislang kategorisch ab, so sagt er nun, die Frage zur Abtretung von Gebieten an Russland könne "nicht von einem Präsidenten allein gelöst werden". Die Machthaber hätten offiziell nicht das Recht, auf ihre Gebiete zu verzichten. „Dazu muss das ukrainische Volk dies wünschen." Von China verlangt Selenskij, Druck auf Russland auszuüben. Zum Liveblog

Judoka Butkereit holt Silber. Die 30-Jährige steht in Paris kurz vor dem ganz großen Triumph, unterliegt dann aber der zweimaligen Weltmeisterin Matić aus Kroatien. Nach der verpassten Gold-Medaille fließen Trauertränen. Erst später kann sie strahlen. Zum Artikel

Das bringt der Olympia-Tag: 18 Entscheidungen stehen an – größte deutsche Medaillen-Hoffnung ist eine Judoka

Lilik gewinnt Silber im Kanu. Die 25 Jahre alte Olympia-Debütantin behält im Canadier-Finale im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne die Nerven und musste sich nach einer fehlerfreien Fahrt nur der überragenden Olympiasiegerin Fox aus Australien geschlagen geben. Zum Liveticker

Rudern: Frauen-Doppelvierer gewinnt Olympia-Bronze. Die Crew um Schlagfrau Pia Greiten lieferte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne einen beherzten Schlussspurt und sicherte dem Deutschen Ruderverband hinter Großbritannien und den Niederlanden die erste Medaille der Sommerspiele. Zum Artikel

Chinesische Sportler schweigen zu Dopingaffäre. Mal war es die Hotelküche, mal ein Hamburger: Die Dopingaffäre um Chinas Schwimmsport weitet sich nahezu täglich aus. Doch die globalen Anti-Doping-Instanzen unternehmen nichts. Und die Athletinnen und Athleten aus China geben keine Antworten auf kritische Fragen. Zum Artikel