Trump siegt in Swing States Georgia und North Carolina. Noch sind viele Stimmen nicht ausgezählt, für eine verlässliche Tendenz ist es zu früh. Doch mit den Erfolgen in den beiden wichtigen Swing States baut Trump seinen Vorsprung auf Harris aus. Zum Liveblog

Die Swing States in Grafiken. Die Präsidentschaftswahl wird in sieben hart umkämpften Staaten entschieden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Wer wo führt – ständig aktualisiert. Zum Artikel

Die besten Bilder des Wahltags. Gespannte Anhänger, erster Jubel und eine Katze in der Wahlkabine: Eindrücke aus den USA. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist

Israels Premier Netanjahu feuert Verteidigungsminister Gallant. Er habe das Vertrauen in den Minister verloren, heißt es aus dem Büro Netanjahus. Außenminister Katz solle neuer Verteidigungsminister werden. Sein Nachfolger im Außenamt werde der bisherige Minister ohne Aufgabengebiet Sa'ar. Die Gründe für seine Entlassung sieht Gallant bei den Streitthemen Wehrdienst für streng religiöse Männer, Geiseldeal mit der Hamas und einer Untersuchung des Massakers vom 7. Oktober. Zum Nahost-Liveblog

Mögliche Vorentscheidung über Zukunft der Ampelkoalition. Die Spitzen der Koalition wollen sich an diesem Mittwoch zu Krisengesprächen im Haushaltsstreit treffen. Sollten sie sich nicht auf für alle akzeptable Kompromisse einigen und die Finanzlücken schließen, könnte Kanzler Scholz ins Risiko gehen und, so wird in Berlin spekuliert, einen Überschreitungsbeschluss von Finanzminister Lindner einfordern. Das würde bedeuten, dass die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt 2025 teilweise ausgesetzt würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock fordert bei Ukraine-Besuch mehr Luftverteidigung gegen Russland. Die Bundesaußenministerin muss im ukrainischen Grenzgebiet einen Schutzraum aufsuchen, in Kiew trifft sie Bürgermeister Klitschko und Präsident Selenskij. Dessen Wunsch, Waffen in Russland einsetzen zu dürfen, bleibt unerfüllt. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Unwetter in Spanien offiziell noch 89 Menschen vermisst. Nach dem verheerenden Unwetter berichteten Medien tagelang von Tausenden Vermissten. Nun gibt die Regionalregierung in Valencia eine deutlich kleinere Zahl an. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 215, allein in Valencia wurden 211 Tote geborgen. 62 von ihnen wurden noch nicht identifiziert, sodass einige der von Angehörigen und Freunden als vermisst gemeldeten Menschen darunter sein könnten. Zum Artikel

Liverpool überrennt Leverkusen in der Champions League. Nach einer Halbzeit auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer der Premier League bekommt der deutsche Meister nach der Pause die ganze Wucht der Anfield Road zu spüren und verliert 0:4. Taktische Kniffe von Trainer Alonso helfen nicht. Zum Artikel

BVB gegen Sturm Graz: Dortmund schleppt sich geradeso zu einem 1:0-Sieg

Weitere wichtige Themen: