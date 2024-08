EXKLUSIV Nordstream-Anschläge: Karlsruhe erlässt Haftbefehl gegen ukrainischen Tauchlehrer. Der Generalbundesanwalt hat nach Informationen von SZ, ARD und Zeit bereits im Juni einen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Tauchlehrer erlassen, der im Verdacht steht, an der Sprengung der Nordstream-Pipelines im September 2022 beteiligt gewesen zu sein. Der Mann lebt in Polen, die dortigen Behörden griffen aber bisher nicht zu. Nun wird der Fall endgültig zum Politikum. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine: Wollen russische Gebiete nicht dauerhaft besetzen. Die Vorstöße in der Region Kursk sollten vielmehr eigene Bürger schützen, betont das Außenministerium. Nach Angaben von Präsident Selenskij hat die Ukraine 74 Ortschaften in Russland unter Kontrolle. Zum Ukraine-Liveblog

USA genehmigen Rüstungsdeal mit Israel in Milliardenhöhe. Er umfasse Güter im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar, darunter mehr als 50 Kampfflugzeuge vom Typ F-15, Panzermunition und taktische Militärfahrzeuge. Das US-Außenministerium nennt den Tempelberg-Besuch von Israels rechtsextremem Polizeiminister "inakzeptabel". Zum Nahost-Liveblog

EXKLUSIV Munich-Re-Chef schlägt Streichung von Feiertagen vor. "Es gibt keinen Grund, warum Bayern deutlich mehr Feiertage als Hamburg oder Deutschland als viele andere Länder benötigt", sagt Joachim Wenning. Er ist davon überzeugt, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten müssen, um international mithalten zu können. Der Munich-Re-Chef fordert, die Höchstarbeitsdauer von täglich zehn Stunden zu streichen, den Kündigungsschutz zu lockern und später in Rente zu gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bergleute in Mine von BMW-Lieferant wehren sich gegen Arbeitsbedingungen. In einer Mine in Marokko streiken Arbeiter. Wegen alter Ausrüstung, unrechtmäßiger Kündigungen, Staublungen, Unfällen – und weil sie derzeit kein Geld bekommen. Und BMW, das von dort Kobalt bezieht? Sagt, es habe sich doch schon einiges gebessert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: