Harris besteht Härtetest bei Interview mit Fox News. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin stellt sich überaus kritischen Fragen des konservativen Senders. Es geht unter anderem um Migration und ihre Unterschiede zu Präsident Biden. Harris erweist sich als abgebrühte Politikerin, die sich durchzusetzen weiß, wenn man ihr das Wort abschneiden will. Ihren Gegner Trump greift sie knallhart an. Sogar die kritischen Kommentatoren von Fox News räumen ein: Das hat Harris sehr gut gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur US-Wahl: Running Mate Vance leugnet Trumps Wahlniederlage 2020

Arbeitsminister Heil will Einsatz von Künstlicher Intelligenz regulieren. Die Überwachung und Ortung von Beschäftigten, die Nutzung von Gesundheitstests sowie der Einsatz von KI in Bewerbungsverfahren soll nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein. Heil sagt: "Mit dem Gesetz schaffen wir Rechtsklarheit, ob und wie Daten erhoben und verarbeitet werden dürfen. Das hilft allen Seiten – Unternehmen und Mitarbeitern." Zum Artikel (SZ Plus)

Beim Grimme-Online-Award gibt es erstmals auch eine KI-Sonderauszeichnung. Acht Medienangebote im Internet werden mit dem GOA gekürt: Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der aktuelle Bezug zum Populismus stehen im Mittelpunkt der publizistischen Online-Angebote. Der Sonderpreis Künstliche Intelligenz geht an den Podcast "In 5 Tagen Mord - die Krimi-Challenge mit KI" des Bayerischen Rundfunks. Zum Artikel

Neue Fluchtroute über Kreta. Früher landeten Boote mit Geflüchteten eher zufällig auf der größten griechischen Insel und der kleinen Nachbarinsel Gavdos – inzwischen kommen sie gezielt. Die Behörden müssen improvisieren, um die Menschen zu versorgen. Das Migrationsministerium erklärt, es gebe "derzeit keine Pläne, ein Auffanglager auf Kreta zu errichten - allerdings beobachten wir das Phänomen und sind bereit zu handeln, sofern der Bedarf entsteht". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

One Direction: Sänger Liam Payne ist tot

Verfassungsänderung: Nordkorea gibt Wiedervereinigung offiziell auf und bezeichnet Südkorea als "feindlichen Staat"

Brüssel: EU veranstaltet zum ersten Mal ein Gipfeltreffen mit arabischen Golfstaaten

Übernahme: Angeblich wusste die Bundesregierung nichts vom Unicredit-Interesse an der Commerzbank - doch es gab zuvor Kontakte

Krieg im Nahen Osten

UN: Israelischer Panzer schießt auf Beobachterturm in Libanon. Zwei Kameras seien zerstört und der Turm der Unifil-Friedenstruppen beschädigt worden. Der US-Verteidigungsminister Austin ruft Israel zum Schutz der UN-Truppen in Libanon auf. Israel lässt angeblich 50 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen. Zum Liveblog

Die Festung der Hisbollah in Libanon. In Baalbek haben einst die Römer Tempel gebaut, dann entdeckte der Jetset die Stadt, hier dirigierte Herbert von Karajan und spielte Miles Davis. Seit die Hisbollah hier ist, versuchen die Menschen zwischen Tourismus und Terror zu überleben. Zum Artikel (SZ Plus)