Probleme bei Flüchtlingsunterkünften von Serco. Fast unbemerkt hat der britische Konzern in Deutschland rund 100 Flüchtlingsunterkünfte übernommen. Im Ausland steht das Unternehmen seit Jahren in der Kritik. Recherchen von SZ und Monitor zeigen, dass es auch in Deutschland Schwierigkeiten gibt, unter anderem soll Serco in mehreren Unterkünften nur sehr wenig Personal einsetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Verhandlung im Prozess gegen früheren VW-Chef Winterkorn beginnt. Von diesem Dienstag an steht der 75-Jährige als Angeklagter in der Abgasaffäre vor Gericht, einem der größten Industrieskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um den Verdacht des Betrugs, der Falschaussage und der Marktmanipulation. Das Verfahren könnte Monate oder gar Jahre dauern. Zum Artikel (SZ Plus)

Schröder fordert Friedensinitiative von Scholz. Kaum ein Thema war in den ostdeutschen Wahlkämpfen so dominant wie Russlands Krieg gegen die Ukraine. Nun fordert der Altkanzler, die Lehren daraus zu ziehen. Er erwarte, "dass man sich mit Frankreich zusammen einsetzt für realistische Verhandlungen zur Beendigung dieses Krieges". Zum Artikel (SZ Plus)

Zwischen Sorge und Schock: So reagiert das Ausland auf die Ergebnisse der Landtagswahlen (SZ Plus)

Justiz erlässt Haftbefehl gegen Venezuelas Oppositionsführer González. Die Behörden werfen dem Präsidentschaftskandidaten der Opposition Aufruhr und Amtsanmaßung vor. González beansprucht den Wahlsieg weiterhin für sich. Derweil beschlagnahmen die USA ein Flugzeug von Machthaber Maduro, weil dieser gegen Sanktionen verstoßen haben soll. Zum Artikel

EXKLUSIV Der deutschen Industrie droht Wasserstoffmangel. Die Bundesregierung will das Gas im großen Stil importieren: Im Jahr 2030 sollen Einfuhren zwischen 50 und 70 Prozent des Bedarfs decken. Doch das wird nicht klappen, warnen die Autoren einer Studie. "Die wenigsten Länder Europas haben kurz- bis mittelfristig relevante Exportabsichten, dafür jedoch substanzielle Eigenbedarfe.“ Für potenzielle Abnehmer wie die deutsche Stahlindustrie ist das eine alarmierende Botschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem wichtig: