Selenskij und Scholz planen Vieraugengespräch in Frankfurt. Der ukrainische Präsident will an diesem Freitag mit dem Bundeskanzler zusammenkommen. Selenskij könnte einem Bericht zufolge auch zum Treffen der Ukraine-Unterstützer auf der US-Militärbasis Ramstein reisen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Exklusiv Millionen Riester-Verträge gekündigt. Fast ein Viertel der Kontrakte für die freiwillige Zusatzrente existiert nicht mehr, viele weitere zahlen nicht mehr in ihre Verträge ein. Dies zeigen Berechnungen des Internetportals Finanztip. Und das, obwohl ein vorzeitiger Ausstieg viel Geld kostet. Fachleute fordern eine tiefgreifende Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge. Zum Artikel (SZ Plus)

Vereinte Nationen: Humanitäre Lage im Gazastreifen „mehr als katastrophal“. Wegen der israelischen Angriffe erhielten Menschen vielerorts keine Lebensmittelrationen mehr. Betroffen waren laut UN im August mehr als eine Million Palästinenser. Die Zahl der täglich gekochten Mahlzeiten sei im Vergleich zum Juli um 35 Prozent auf 450 000 zurückgegangen. Die Vereinten Nationen kritisieren außerdem die Zugangsbeschränkungen für Journalisten nach Gaza. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Trump will Musk zum Chef seiner Effizienzkommission machen. Der Ex-Präsident präsentiert in einer Rede Pläne für die Wirtschaft – und erklärt dabei auch, was er mit dem Tesla-Gründer vorhat. Dieser soll einer Kommission vorstehen, die bürokratische Prozesse verschlanken und in Bundesbehörden nach Korruption fahnden soll. Musk habe sich dazu schon bereiterklärt. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne gehen beim Thema Migration auf Distanz zu Merz. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung warnt im Migrationsstreit vor „rechtswidrigen Forderungen“. Doch CDU-Chef Merz bleibt hart und pocht auf Zurückweisungen an der Grenze. Eine mögliche Einigung zwischen Regierung und Opposition droht zu platzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck fordert schärfere Regeln für chinesische Online-Anbieter. Geschickt nutzen Plattformen wie Temu und Shein rechtliche Lücken und überschwemmen den europäischen Markt mit Billigwaren, die häufig gegen EU-Vorgaben verstoßen. Nun will das Wirtschaftsministerium gegensteuern und mehr Kontrollen von den Plattformen verlangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Debatte über Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU nimmt an Fahrt auf. Die CDU-Spitze will nicht mit der Linken zusammengehen, wohl aber mit dem Bündnis der Ex-Linken Wagenknecht. Das ist für manche nur schwer verständlich. Es rührt sich Widerstand an der Parteibasis. Zum Artikel

