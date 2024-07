Extreme Rechte bei Parlamentswahl in Frankreich vorn. Le Pens Rassemblement National landet in der ersten Runde vor einem Bündnis aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten. Das Lager von Präsident Macron wird abgeschlagen Dritter. Weil bei den Direktwahlen in jedem Wahlkreis eine absolute Mehrheit nötig ist, entscheidet sich erst bei der Stichwahl am 7. Juli, ob die Rechten künftig eine absolute Mehrheit im Parlament haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Milliarden-Sparpotenzial beim Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen. Deutschland fehlt viel Geld für die Sanierung der Infrastruktur. Bundesfinanzminister Lindner will nun das Deutschlandticket teurer machen. Laut einer Studie der Denkfabrik Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft könnten aber stattdessen beim Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen bis zu 20 Milliarden Euro eingespart werden. Viele Straßenbauprojekte seien unwirtschaftlich und fußten auf falschen Berechnungen. Zum Artikel (SZ Plus)

18 israelische Soldaten bei Drohnenangriff aus Libanon verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee wurden die Soldaten bei einer Attacke auf die nördlichen Golanhöhen verletzt. Tausende streng religiöse Männer protestieren in Jerusalem gegen die gerichtlich verfügte Verpflichtung zum Wehrdienst in der israelischen Armee. Zum Liveblog

Gegenseitige nächtliche Angriffe zwischen der Ukraine und Russland. Während die Ukraine die russischen Grenzregionen Kursk und Brjansk in der Nacht mit Drohnen angreift, beschießt Russland im Gegenzug die ostukrainische Großstadt Charkiw mit Gleitbomben. Selenskij fordert von den Verbündeten erneut stärkere Unterstützung. Zum Liveblog

Deutsch-polnischer Gipfel soll Differenzen ausräumen. Erstmals seit 2018 treffen sich die Regierungen beider Länder zu Konsultationen in Warschau, um die Spannungen und Konflikte der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Kanzler Scholz will Ministerpräsident Tusk mit Geld und Gesten entgegenkommen. Nach SZ-Informationen wollen die Regierungen ein Paket in dreistelliger Millionenhöhe besiegeln. Es geht um ein deutsch-polnisches Haus in Berlin, eine finanzielle Geste für noch lebende polnische NS-Opfer und einen deutschen Beitrag zur Verteidigung der polnischen Ostflanke. Zum Artikel (SZ Plus)

Viele Cannabis-Vereine scheitern an Bürokratie. Von diesem Montag an dürfen Cannabis-Clubs Lizenzen zum legalen Anbau beantragen. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und in den zuständigen Behörden fehlen oft Ansprechpartner und konkrete Vorschriften. Das Chaos nutzt besonders den Händlern auf dem Schwarzmarkt. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-EM

Spanien besiegt Georgien und trifft auf Deutschland. Obwohl der Außenseiter nur selten den Ball bekommt, gelingt Georgien zunächst die Führung gegen den großen Favoriten. Doch der übersetzt seine Überlegenheit vor allem in der zweiten Halbzeit auch in Tore und gewinnt mit 4:1. Das DFB-Team trifft damit im Viertelfinale auf die bisher beste Mannschaft des Turniers. Zum Artikel (SZ Plus)

England müht sich ins Viertelfinale. Schon wieder spielt die englische Nationalmannschaft nervös, träge und behäbig – und liegt gegen die Slowakei verdient bis zur 95. Minute mit 0:1 hinten. Doch dann rettet Bellingham sein Team per Fallrückzieher in die Verlängerung, in der Kane zum Sieg trifft. Zum Artikel (SZ Plus)

Belgien und Frankreich wirken vor dem Achtelfinale ratlos. Die Franzosen sind wie die Belgier noch auf der Suche nach ihrer Mitte bei dieser EM: konzentriert und kämpferisch, aber oft auch hoffnungslos ineffektiv und ungeschickt. In drei EM-Spielen kommt Frankreich nur auf einen verwandelten Elfmeter und ein Eigentor eines Österreichers. Auch Belgien kann erst zwei Tore für sich verbuchen. Zum Artikel

Portugal gegen Slowenien: Die EM bietet wohl die letzte Möglichkeit, Ronaldo bei einem großen Turnier zu betrachten (SZ Plus)