Selenskij will USA Plan zum Ende des Krieges vorstellen. Seinen Vorschlag wolle er im September mit US-Präsident Biden besprechen. Details sind noch nicht bekannt, aber offenbar soll Russland mit wirtschaftlichem Druck und Diplomatie zum Kriegsende gezwungen werden. Womöglich können auch die Gebietsgewinne durch die Offensive in Kursk Verhandlungsmasse sein. Nach einem ukrainischen Angriff in der Region Rostow brennt offenbar ein russisches Öllager. An diesem Mittwoch will sich der Nato-Ukraine-Rat treffen. Zum Ukraine-Liveblog

Fast zwei Jahre Haft ohne Bewährung für Klimaaktivist nach Sitzblockaden. Mit umstrittenen Klebeaktionen blockierte die Gruppe „Letzte Generation“ monatelang immer wieder Straßen und Autobahnen. Jetzt fällt bei einem Prozess in Berlin ein hartes Urteil gegen einen 65-Jährigen. Er habe sich der Nötigung, versuchten Nötigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zum Artikel

Koalition ringt um neues Waldgesetz. Ein erster Entwurf ist bereits gescheitert, nun droht auch ein zweiter Anlauf des grünen Landwirtschaftsministers Özdemir erfolglos zu bleiben. Umweltschützern geht die Novelle, die Deutschlands Wälder für die Klimakrise wappnen soll, nicht weit genug. Waldbesitzer hingegen wollen nicht mehr Vorgaben und die FDP sieht „keinen Handlungsbedarf, das Bundeswaldgesetz zu ändern“. Wissenschaftler sind ernüchtert. Zum Artikel (SZ Plus)

Sonderermittler legt neue Anklageschrift gegen Trump vor. Eine Entscheidung des Supreme Courts zum Schutz für Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung hatte große Folgen für das Wahlbetrugsverfahren gegen den Republikaner. Nun nehmen die Ankläger einen zweiten Anlauf. Dass der Fall allerdings vor der Wahl vor Gericht kommt, scheint ausgeschlossen zu sein. Zum Artikel

Liveblog zur US-Wahl: Harris und Walz wollen CNN erstes gemeinsames Interview geben

Stuttgart erreicht zweite Runde im DFB-Pokal. Der VfB Stuttgart nimmt die Pokal-Hürde bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster von Anfang an sehr ernst und entscheidet die Partie beim nie gefährdeten 5:0-Auswärtssieg bereits vor der Pause. Zum Artikel

