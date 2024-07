Olympia

In Paris werden die Olympischen Spiele eröffnet. Die Eröffnungsfeier soll die Menschen verbinden. Erstmals findet sie nicht in einem Stadion, sondern mitten in der Stadt statt. Doch in den Tagen vor Beginn der Spiele steht hauptsächlich das Trennende im Vordergrund: Zäune, Absperrungen und Sicherheitsleute mit Waffen im Anschlag prägen das Stadtbild. Die Sicherheitsbedenken sind groß. Zum Artikel (SZ Plus)