Freigelassene Amerikaner in den USA gelandet. Nach dem historischen Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern nimmt US-Präsident Biden die freigelassenen Amerikaner mit seiner Vizepräsidentin Harris in Empfang. An Bord befanden sich der Journalist Evan Gershkovich, der ehemalige Soldat Paul Whelan und die Journalistin Alsu Kurmasheva. Das Land sieht rührende Szenen auf dem Rollfeld – und erlebt einen emotionalen Präsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Freilassung des Tiergartenmörders: Es brauchte ein Machtwort des Justizministers. Wadim Krasikow hat in Berlin am helllichten Tag gemordet, seine Haft hatte gerade erst begonnen. Jetzt darf er nach Russland. Der Bundesjustizminister ist befugt, dem Generalbundesanwalt Weisungen zu erteilen. Davon macht der Minister äußerst selten Gebrauch. Doch in diesem Fall war es wohl nötig. Zum Artikel

Biden spricht mit Netanjahu und stellt neue Waffenlieferungen in Aussicht. Der US-Präsident sichert dem israelischen Ministerpräsidenten im Gespräch Unterstützung gegen die Drohungen aus Iran und Libanon zu. Damit sich Israel gegen mögliche Gegenangriffe verteidigen kann, soll das Land Waffen und Munition für die Luftverteidigung erhalten. Gleichzeitig warnt Biden vor einer weiteren Eskalation. Die Lufthansa streicht alle Flüge nach Israel bis zum 8. August. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Länder schimpfen über Folgen der Cannabis-Legalisierung. Dabei geht es vor allem um die Bürokratie, die mit der Legalisierung verbunden sind. Das Gesetz verursache einen erheblichen Mehraufwand für Polizei und Justiz, heißt es. Ein Punkt sei dabei die Überprüfung von Straftaten, die nun möglicherweise nicht mehr strafbar sind. Allein in der Stadt Hamburg liegen fast 5000 Fälle zur Bearbeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

USA sehen Opposition in Venezuela als Wahlsieger. Das offizielle Wahlergebnis sorgt im Land für Proteste und im Ausland für erhebliche Zweifel. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und reklamiert den Sieg für Herausforderer González Urrutia. Als Beleg veröffentlicht sie Daten, bei denen es sich nach ihren Angaben um die Ergebnisse aus mehr als 80 Prozent der Stimmbezirke handelt. Die USA stellen sich nun hinter den Oppositionskandidaten und erhöhen den Druck auf Machthaber Maduro. Zum Artikel

Fall Leon: Vater wird freigesprochen. Es war ein aufsehenerregender Prozess in Innsbruck: Die Anklage machte den Vater dafür verantwortlich, dass sein geistig beeinträchtigter Sohn ertrank. Der Vater hingegen behauptete, er sei angegriffen worden und bewusstlos geworden. Sein Sohn sei in dieser Zeit aus dem Kinderwagen geklettert und in der Kitzbüheler Ache ertrunken. Nach einer emotionalen Verhandlung kommt der Mann nun frei. Zum Artikel

Olympische Spiele

Simone Biles gewinnt die nächste Goldmedaille. Die US-Turnerin holt den Olympiasieg im Mehrkampf und baut damit ihre Rekorde weiter aus. Der Deutsche Lukas Märtens schwimmt an einer weiteren Medaille vorbei. Zum Liveblog

Tennis: Andy Murray verliert und beendet seine Karriere. Einen Tag nach dem Aus von Angelique Kerber bei den Sommerspielen in Paris verabschiedet sich auch der Brite Andy Murray. Der zweimalige Einzel-Olympiasieger unterlag mit Dan Evans im Viertelfinale des Doppelwettbewerbs Taylor Fritz und Tommy Paul aus den USA 2:6, 4:6. Zum Artikel

Judo: Deutsche Fahnenträgerin verpasst Bronze. Die zweimalige Weltmeisterin Anna-Maria Wagner verliert in einem unachtsamen Moment ihren Kampf um den dritten Platz gegen die Chinesin Ma Zhenzhao im Golden Score. Zuvor war durch die Halbfinalniederlage gegen die Weltranglistendritte und frühere Weltmeisterin Inbar Lanir aus Israel bereits die Chance auf Gold dahin. Eine weitere Chance hat sie noch im Mixed-Team-Event. Zum Artikel