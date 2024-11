Verhandlungen über globales Plastikabkommen. Ablasshandel gegen den Müll: Mit dem Kauf sogenannter Plastic Credits wollen Firmen helfen, die weltweite Flut an Plastikmüll einzudämmen. Kritiker werfen dem Konzept allerdings „Greenwashing“ vor. Von diesem Montag an beraten Vertreter von etwa 180 Ländern in Südkorea darüber, wie die Plastikflut eingedämmt werden könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

H&M-Chef: „Die Modeindustrie muss die Grenzen des Planeten akzeptieren“. Daniel Ervér fordert faire Wettbewerbsbedingungen in seiner Branche. „Ich sehe große Verzerrungen am Markt“, sagt er mit Blick auf Anbieter wie die chinesischen Handelsplattformen Temu und Shein. „Es ist gut, dass die EU da regulierend eingreifen will.“ H&M, einer der größten Modekonzerne der Welt, sehe sich zudem in der Verantwortung, die Branche nachhaltiger zu machen und wachsende Altkleiderberge zu bekämpfen. Zum Interview (SZ Plus)

SPD-Vorstand will Scholz als Kanzlerkandidaten nominieren. An diesem Montag soll offiziell werden, was seit dem Verzicht von Verteidigungsminister Pistorius am Donnerstag faktisch feststeht. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer fordert vom Kanzler, nun eine „kämpferische“ Rolle einzunehmen. Zum Bundestagswahl-Liveblog

Rumänien: Rechtsextremist holt mehr Stimmen als Regierungschef. Bei der Präsidentschaftswahl zieht der prorussische Kandidat Calin Georgescu unerwartet in die Stichwahl ein – und das sogar als Sieger der ersten Wahlrunde. Ministerpräsident Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei kommt nur auf den zweiten Platz. Zum Artikel

Schweizer stimmen gegen Autobahnausbau. Bei einer Volksabstimmung scheitert die Regierung mit dem Vorhaben, das überlastete Autobahnnetz an sechs Stellen auszubauen. Knapp 53 Prozent der Bürger, die sich beteiligt haben, haben sich dagegen ausgesprochen. Das ist überraschend, bislang gab es um solche Vorhaben nie Streit. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: