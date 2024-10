Norwegens Außenminister: Der Ukraine den Einsatz modernster Waffen in Russland erlauben. Das Land müsse "befähigt werden, militärisch die Initiative zu ergreifen", sagt Espen Barth Eide. Der Westen solle sicherstellen, dass die Ukraine siege, "weil wir nicht in einem Europa leben wollen, in dem Putin die Oberhand hat". Der Norweger Eide ist schon zum zweiten Mal Außenminister seines Landes. Seit der ersten Amtszeit vor mehr als zehn Jahren habe sich die Welt drastisch verändert. Zum Interview (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine Durchbruch bei 50-Milliarden-Kredit durch G 7 für Ukraine erwartet

Deutschland und Großbritannien rücken bei Verteidigung enger zusammen. An diesem Mittwochmittag wollen der britische Verteidigungsminister Healey und sein deutscher Kollege Pistorius das "Trinity House Agreement" unterzeichnen. Das Verteidigungs- und Rüstungsbündnis soll eine Absicherung gegen Russland sein und auch gegen eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus. Mit gemeinsamen Projekten in den Bereichen Heer, Luftwaffe, Marine und Cyber trage man dazu bei, den europäischen Pfeiler in der Nato zu stärken, sagt Pistorius. Zum Artikel

Streit über Marine-Hauptquartier: Moskau bestellt deutschen Botschafter wegen angeblichen Verstoßes gegen Zwei-plus-Vier-Vertrag ein

EXKLUSIV Gesundheitsexperten sehen dringenden Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Der Expertenrat "Gesundheit und Resilienz" der Bundesregierung fordert, die Themen Klima, Umwelt und Gesundheit gemeinsam und vor allem stärker als bisher anzugehen. Investitionen in Nachhaltigkeit könnten gleichzeitig die Gesundheit stärken und umgekehrt. "Wir können nicht fassen, wie langsam wir beim Klimaschutz vorankommen", sagt die Co-Vorsitzende des Gremiums, Susanne Moebus. "Es geht hier um unsere Lebensgrundlagen." Zum Artikel (SZ Plus)

BVB geht gegen Real nach Halbzeitführung unter. In der Champions League agiert der BVB gegen Real Madrid im Santiago Bernabéu überlegen, führt 2:0 zur Halbzeit – und wird dann nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Vinicius Jr. erzielt einen Hattrick. Am Ende steht ein 5:2 für die Spanier. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Touré schießt Stuttgart in der Nachspielzeit zum Sieg bei Juventus Turin (SZ Plus)

