Harris kündigt an, Republikaner in ihr Kabinett holen zu wollen. In ihrem ersten TV-Interview sagt die Demokratin, sie wolle als Präsidentin ein überparteiliches Kabinett bilden. In dem Gespräch verteidigt sie außerdem die Politik von Präsident Biden als Erfolg. Sie wiederholt ihren Plan, die Mittelschicht stärken zu wollen, wird dabei aber nicht konkret. Auf Angriffe von Trump will sie nicht reagieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel und Hamas stimmen offenbar begrenzten Feuerpausen für Polio-Impfkampagne zu. In drei Teilen des Gazastreifens sollen an je drei Tagen die Kämpfe von morgens bis nachmittags eingestellt werden, um Kinder impfen zu können, berichten die Vereinten Nationen. Insgesamt müssen 640 000 Menschen erreicht werden, um die nötige Impfquote von 90 Prozent herzustellen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Deutsche Bahn wollte Ausmaß der Stellwerksmisere verbergen. Die Eisenbahnbranche und die Öffentlichkeit sollten nicht erfahren, welch gravierende Folgen der Personalmangel in den Steuerzentralen hat. Doch die Justiz erzwang die Offenlegung der Zahlen. Die zeigen, dass jährlich Tausende Züge wegen der Mängel ausfallen. Zum Artikel (SZ Plus)

„F-16“-Jet bei Kampfeinsatz in der Ukraine abgestürzt. Am Montag sei die jüngst aus dem Westen gelieferte Maschine zerstört worden – laut US-Medien aber nicht aufgrund eines Beschusses. Es ist bisher nicht geklärt, ob es sich um technisches Versagen oder einen Bedienungsfehler gehandelt hat. Der Pilot des Flugzeugs ist bei dem Absturz gestorben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bayern und Dortmund treffen in der Champions League auf Flick. Im neuen Format von Europas Königsklasse werden der FC Bayern und der BVB gegen den FC Barcelona spielen, der seit dieser Saison von dem ehemaligen deutschen Nationaltrainer gecoacht wird. Der VfB Stuttgart spielt unter anderem im Santiago Bernabéu, Leipzig und Leverkusen erwischen ein schweres Programm. Zum Artikel

Vorstandschef und Aufsichtsräte von Thyssenkrupp werfen hin. Der Streit um die Zukunft des Stahlgeschäfts des kriselnden Unternehmens fordert Opfer. Neben Bernd Osburg, dem Chef von Thyssenkrupp Steel Europe, und anderen Vorständen gehen auch gleich vier Aufsichtsräte – darunter der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutscher "Gault & Millau"-Chef wirft Spitzengastronomie Abzocke vor. Der Herausgeber des Gastronomieführers kritisiert "Geiz und Gier" in der Branche. Man habe in 1000 deutschen Spitzenrestaurants die Preisentwicklung seit der Corona-Krise analysiert, das Ergebnis sei "ernüchternd", sagt Jochen Rädeker: Während der allgemeine Verbraucherpreisindex seit 2021 um 19 Prozent gestiegen sei, hätten die gehobenen Restaurants ihre Preise um durchschnittlich 53 Prozent erhöht, zwei Dutzend Restaurants sogar um 100 Prozent. Zum Interview (SZ Plus)

