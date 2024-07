Biden und Trump rufen nach Attentat zu Einheit auf. Amerikaner seien Nachbarn und Freunde, keine Feinde, sagt der US-Präsident. Das politische Klima in den USA sei zuletzt sehr überhitzt gewesen. Meinungsverschiedenheiten löse man „an der Wahlurne, nicht mit Kugeln“. Trump sieht in dem gescheiterten Attentat eine Möglichkeit, „die ganze Welt zusammenzubringen“. An diesem Montag beginnt der Parteitag der Republikaner, bei dem sich Trump offiziell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl bestätigen lassen will. Zum Liveblog nach dem Trump-Attentat

Weber warnt vor „Führungschaos“ in der EU. Am Donnerstag stimmt das Europaparlament über eine zweite Amtszeit von Kommissionspräsidentin von der Leyen ab. Der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei mahnt deshalb zu Geschlossenheit und Verlässlichkeit. Er fordert die europäischen Liberalen auf, sich klar zu der konservativen Politikerin zu bekennen. Sollte von der Leyen durchfallen, wären aus Webers Sicht radikale Rechte und Linke die Gewinner. Das müsse verhindert werden. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Etwa zwei von drei Asylanträgen in Deutschland sind erfolgreich. Wer um Asyl bittet, hat große Chancen, als schutzbedürftig anerkannt zu werden – und zwar unabhängig davon, ob er oder sie mit gültigen Papieren über die Grenze kommt. Neue Zahlen zeigen, dass die Anerkennungsquoten bei Geflüchteten weiterhin hoch sind, allerdings mit sinkender Tendenz. Anträge von Syrern und Afghanen werden fast immer anerkannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Sanierung wichtiger Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim beginnt. Die 70 Kilometer lange Riedbahn ist eigentlich einer der am stärksten befahrenen Abschnitte Deutschlands. Doch weil sie durch den hohen Verschleiß so heruntergekommen ist wie kaum eine andere Strecke, wird sie nun gesperrt. Von diesem Montag an soll fünf Monate lang kein Zug auf der gewohnten Strecke verkehren. Alle Fahrgäste müssen Umleitungen in Kauf nehmen, Güterzüge ebenso. Zusätzlich werden entlang der Strecke 20 Bahnhöfe rundum modernisiert. Zum Artikel

SAP-Chef Klein für mehr Leistung, Selbstkritik und Präsenz im Büro. Nur noch Lob vom Chef, Home-Office und gleiches Gehalt für alle? Nicht mit SAP-Chef Klein. Er findet: „Wenn alle sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, bringt das niemanden weiter.“ Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Fußball-EM

Spanien schlägt England und wird Europameister. Nach der spanischen Führung durch Williams trifft der Engländer Palmer zum Ausgleich, bevor Oyarzabal in der Schlussphase das 2:1 erzielt. England verliert damit zum zweiten Mal hintereinander knapp ein EM-Finale. Zum Artikel (SZ Plus)

Southgate: „Kleine Fehler, ein guter Abschluss, das sind die Unterschiede“. Englands Trainer spricht nach der Niederlage von „Stolz“, Williams meint, Spanien habe gelitten, Siegtorschütze Oyarzabal berichtet von einer erfüllten Pflicht. Und Bayern-Stürmer Kane prophezeit: „Das wird eine ganze Zeit lang wehtun.“ Die Reaktionen zum Endspiel. Zum Artikel