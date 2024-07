Berichte: Top-Demokraten Schumer und Jeffries warnen Biden vor Kandidatur. Die beiden führenden Politiker in Senat und Repräsentantenhaus befürchten offenbar, dass die Demokraten in den Kongresskammern große Verluste einfahren könnten. Zum US-Liveblog

Biden positiv auf Corona getestet. Der US-Präsident fühlt sich nicht gut und sagt Termine ab, mit denen er eigentlich seine Stärke beweisen wollte. In einem Interview deutet Biden erstmals an, dass er eigentlich nur vier Jahre im Amt sein wollte. Der Druck auf ihn wird stärker. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz reist auf Lithium-Mission nach Serbien. Auf einer spontanen Dienstreise will der Kanzler den Rohstoff organisieren, den die EU dringend für die Energiewende benötigt. Die Förderung in Westserbien würde die Abhängigkeit von China verkleinern. Gegen den Plan gibt es allerdings schwere ökologische und rechtliche Bedenken. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine gerät offenbar am linken Dnjepr-Ufer unter Druck. Ukrainische Medien berichten über massive Truppenverluste. Die Armee soll sich beim Dorf Kryky von einigen Positionen zurückgezogen haben. Der russische Außenminister lobt Trump und dessen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Zum Ukraine-Liveblog

Knesset verabschiedet Resolution gegen palästinensischen Staat. Das israelische Parlament stimmt mit großer Mehrheit für ein Papier, das in einem palästinensischen Staat eine Bedrohung für Israel sieht. Mit einer Anerkennung würde man außerdem die Terroranschläge des 7. Oktober "belohnen". Die USA stellen den Betrieb des provisorischen Hafens vor Gaza ein. Zum Nahost-Liveblog

EU-Parlament stimmt über von der Leyens Wiederwahl ab. Für eine zweite Amtszeit braucht die Kommissionspräsidentin eine Mehrheit unter den Abgeordneten. Ob auch die rechten Abgeordneten der Fratelli d’Italia zustimmen, ist ungewiss. Italiens Ministerpräsidentin Meloni kann sich eine weitere Amtszeit von der Leyens gut vorstellen. Sie will in Europa weiter konstruktiv mitarbeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Chaos bei Corona-Staatshilfe führt zu Klagewelle. Tausende Kleinunternehmer wehren sich gegen die Rückzahlung von Corona-Hilfen. Der Bund und viele Länder haben es versäumt, klare Regeln zu schaffen. Allein in NRW wurden die Bestimmungen innerhalb von zwei Monaten 15 Mal geändert. Zum Artikel (SZ Plus)

