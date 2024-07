Deutschland scheidet gegen Spanien aus. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann ist gegen den Favoriten mindestens ebenbürtig. Doch nach dem deutschen Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit köpft der Spanier Merino in der 119. Minute das Siegtor zum 2:1. Die deutschen Spieler trauern und hadern wegen einer Szene, in der Deutschland ein Elfmeter verwehrt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Kroos zeigt sich von der ruppigen Seite. Der deutsche Spielmacher beginnt holprig, passt sich dann aber zurück ins Spiel. Sein letztes Karrierespiel beendet er mit einer Niederlage. Linksverteidiger Raum ist für Spaniens Außenstürmer Yamal allenfalls Schulweghelfer und Wirtz kommt mutmaßlich 45 Minuten zu spät ins Spiel. Zur Einzelkritik (SZ Plus)

Stolz und Zuversicht: Die deutsche Mannschaft hat etwas im Land bewirkt, sie steht nun aber vor großen Veränderungen (SZ Plus)

Frankreich besiegt Portugal im Elfmeterschießen. Ein Viertelfinale mit Mbappé und Ronaldo – und trotzdem 120 torlose Minuten. Am Ende kommen die Franzosen weiter, weil sie vom Punkt treffsicher sind und der Portugiese Felix nur an den Pfosten schießt. Im Halbfinale warten nun die Spanier. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Niederlande: Dank der nützlichsten Niederlage der EM ist das Team auf einmal Geheimfavorit (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Reformer Peseschkian gewinnt Präsidentenwahl in Iran. Mit 53,7 Prozent der Stimmen gewinnt Peseschkian gegen seinen ultrakonservativen Konkurrenten Dschalili und wird Nachfolger des bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Raisi. Der Wahlsieger bezeichnet sich als wertkonservativen Politiker, der jedoch Reformen für notwendig hält. Er wirbt für neues Vertrauen zwischen Regierung und Volk. Zum Artikel

Biden misslingt der Befreiungsschlag. Ein mit Spannung erwartetes Interview soll das Debatten-Desaster des US-Präsidenten vergessen machen. Doch der kann die Befürchtungen um seine Leistungsfähigkeit nicht zerstreuen und liefert mit stockenden Antworten neuen Stoff für Kritiker seiner Kandidatur. Zum Artikel (SZ Plus)

Ungarn sagt Baerbock-Termin nach Orbáns Moskau-Reise kurzfristig ab. Ein Treffen der Außenministerin mit ihrem Kollegen Szijjarto findet nicht statt. "Ein ernstes und ehrliches persönliches Gespräch", heißt es aus dem Auswärtigen Amt, wäre nach der "überraschenden und nicht abgestimmten Reise" des ungarischen Ministerpräsidenten aber "durchaus wichtig gewesen". Genau das wollte Ungarn offenkundig vermeiden. Zum Ukraine-Liveblog

Frankreich geht in die zweite Runde der Parlamentswahlen. Im ersten Durchgang hat der rechtsextreme Rassemblement National klar gewonnen. Sollte die Partei von Le Pen die absolute Mehrheit der Sitze erlangen, könnte sie erstmals den Premierminister stellen. Die Linke und die Partei von Präsident Macron versuchen das zu verhindern, indem sie ihrer Kandidaten in der Stichwahl vielerorts zugunsten aussichtsreicherer Bewerber zurückziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tour de France und Wahlen in FrankreichEin Radprofi und Philosoph über die wachsende Angst vor dem Fremden und reflektierende Sportler (SZ Plus)

Entlassene Staatssekretärin reicht Klage ein. Die im Zuge der sogenannten Fördergeldaffäre aus dem Bildungsministerium entlassene Staatssekretärin Döring will öffentlich Stellung nehmen, darf das aber nach geltendem Beamtenrecht nicht. Deshalb will sie nun gerichtlich durchsetzen, aussagen zu dürfen. Zum Artikel