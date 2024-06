Exklusiv Gewalt gegen Polizisten nimmt zu - Sicherheitslage kritisch wie selten. "Die Gefahr, als Uniformträger zum Opfer zu werden, steigt", sagt Jochen Kopelke, der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Auch die Verletzungen würden immer schwerer. Angriffe ließen sich nicht immer verhindern. Die Gewerkschaft fordert deswegen, dass bei der Arbeit schwer verletzte Polizistinnen und Polizisten mit höheren und bundesweit einheitlichen Entschädigungen besser abgesichert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

USA priorisieren Waffenlieferungen an die Ukraine. Um die Luftverteidigung des angegriffenen Landes zu stärken, schieben die USA Lieferungen in andere Länder auf. Betroffen seien vor allem Lenkflugkörper für die Luftabwehrsysteme der Typen Patriot und Nasams. Zum Liveblog

Provisorische Anlegestelle des US-Militärs in Gaza für Hilfsgüter wieder in Betrieb. Der Pier war wegen rauen Seegangs vorübergehend an die israelische Küste geschleppt worden, um Schäden zu vermeiden. Die US-Regierung nennt ein Video des israelischen Premiers Netanjahu mit harscher Kritik an Washington wegen aufgeschobener Waffenlieferungen „zutiefst enttäuschend“. Zum Artikel

SPD-Chefin: Lindner begeht "historischen Fehler" mit hartem Sparkurs. Nach den Erfolgen für die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei den jüngsten Wahlen fordert Saskia Esken die FDP dazu auf, ihre Blockade gegen eine höhere Neuverschuldung aufzugeben. Sie sagt, der Sparkurs des Finanzministers lähme das Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Schauspieler Donald Sutherland ist tot. Der Kanadier ist im Alter von 88 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben. Bekannt ist der vielfach ausgezeichnete Schauspieler unter anderem als skrupelloser Präsident Snow aus der „Tribute von Panem“-Reihe. Seit den 1960er-Jahren hatte er in mehr als 150 Filmen und TV-Produktionen mitgespielt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Fußball-EM

Ein Spiel, das nur Spanien gehört. Mit einem 1:0, das die große Überlegenheit gegen Italien nicht annähernd widerspiegelt, sichern sich die Spanier den Gruppensieg und senden die Nachricht: Diese Mannschaft muss schlagen, wer Europameister werden will. Zum Artikel

1:1 gegen Dänemark: England kommt nicht in die Gänge. Der Topfavorit zeigt das zweite enttäuschende Spiel bei der EM. Diesmal gelingt der Mannschaft von Trainer Southgate nur ein schmeichelhaftes Unentschieden. Auch wenn es zum Weiterkommen reichen dürfte - die Kritik in der Heimat fällt deutlich aus. Zum Artikel

DFB-Abwehr: Das neue Blockbuster-Traumpaar. Sie grätschen, versperren Wege und am Ende steht die Null. Antonio Rüdiger und Jonathan Tah bewachen die Abwehrmitte rigoros. Die Konsequenz: Erstmals seit 2016 kassiert das Team des DFB bei einem Turnierspiel kein Gegentor. Zum Artikel (SZ Plus)