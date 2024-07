Israels Sicherheitskabinett genehmigt Vergeltungsschlag gegen Hisbollah. Das Gremium ermächtigt Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Galant, "über die Art und Weise und den Zeitpunkt des Vorgehens" zu entscheiden. Israel wirft der von Iran unterstützten Miliz in Libanon vor, für den verheerenden Angriff auf die Golanhöhen verantwortlich zu sein. Der türkische Präsident Erdoğan droht mit einer militärischen Einmischung in den Gaza-Krieg, wird aber nicht konkret. Seine Äußerungen rufen in Israel scharfe Kritik hervor. Zum Artikel

Maduro nach Wahl in Venezuela zum Sieger erklärt. Millionen Menschen hatten auf einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land gehofft. Nun aber gewinnen die regierenden Chavisten erneut, wie die nationale Wahlbehörde bekannt gibt. Der umstrittene Staatschef Maduro darf weitere sechs Jahre regieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe. Im südrussischen Bezirk Orjol sei ein Kraftwerk in Brand geraten. In Woronesch ist dem Gouverneur zufolge ein Feuer in der "Versorgungsinfrastruktur" ausgebrochen. In Kursk wird nach russischen Angaben ein Öllager getroffen. Zum Liveblog

Schattenflotte in der OstseeRussland nutzt marode Tanker und riskiert laut Experten eine Ölpest

Vance wird zum Problem für die Republikaner. Die Partei zweifelt an Trumps Wahl für den Vizepräsidenten. Vance gelingen keine guten Auftritte und seine radikalen Positionen zu kinderlosen Frauen und Abtreibung könnten viele Stimmen kosten. Bei den Demokraten herrscht derweil Begeisterung. Mehr als 200 Millionen Dollar Spenden sind in der vergangenen Woche beim Team Harris eingegangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Standesämter: großes Interesse an Änderung des Geschlechtseintrags. Von 1. August an lässt sich der Eintrag viel leichter als bisher ändern. Viele Menschen wollen die Möglichkeit nutzen. Es habe eine "erste große Nachfragewelle" gegeben, heißt es etwa aus dem Kölner Standesamt. Die Ämter in Berlin, Hamburg und München berichten Ähnliches: In der bayerischen Landeshauptstadt hätten bereits etwa 100 Personen konkret nach dem Antragsformular gefragt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Autos mit Elektroantrieb steigt weltweit schnell an. Ende 2023 lag der Bestand dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung zufolge bei rund 42 Millionen. Das waren gut 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die mit Abstand meisten E-Autos gibt es in China: 23,4 Millionen. Nummer zwei sind die USA mit 4,8 Millionen Fahrzeugen. Deutschland erreicht mit 2,3 Millionen den dritten Platz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Formel 1 in Belgien: Mercedes zu leicht: Sieger Russell disqualifiziert – Teamkollege Hamilton nachträglich auf Platz eins

Olympische Spiele

Schwimmerin Köhler fehlen 21 Hundertstelsekunden zu Bronze. Die Weltmeisterin landet über 100 Meter Schmetterling auf Platz vier. Ausgerechnet hinter der Chinesin Yufei – die zu jenen 23 Athletinnen und Athleten gehört, die 2021 positiv auf ein Herzmittel getestet, aber nicht sanktioniert wurden. Zum Artikel

Funk verpasst Medaille im Kajak-Einer. Die Olympiasiegerin von Tokio geht als Halbfinalschnellste ins Finale, kann ihren Erfolg nach einem Fehler aber nicht wiederholen. Er bedeutet 50 Sekunden Zeitstrafe, am Ende landet sie auf Platz elf und kämpft mit den Tränen. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Frauen verlieren gegen die USA. Drei Gegentore in der ersten Hälfte, da hilft auch ein Treffer von Abwehrspielerin Gwinn nichts: Die Deutschen können beim 1:4 nicht mit den starken Amerikanerinnen mithalten, weil es an Effizienz fehlt. Zum Artikel

Das bringt der Olympia-Tag. Reiter Jung könnte an diesem Montag Historisches schaffen und Gold-Schwimmer Märtens die nächste Medaille holen. Für die Handballer geht es am Morgen gegen Japan weiter, am Abend steigt Beachvolleyball-Olympiasiegerin Ludwig ein. Zum Artikel