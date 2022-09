Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

UN: Mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in chinesischer Region Xinjiang. Wenige Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit veröffentlicht die Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Bachelet, einen brisanten Bericht. Darin heißt es: "Das Ausmaß der willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierung von Angehörigen der Uiguren und anderer überwiegend muslimischer Gruppen (...) könnte internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darstellen." Den Menschen seien von 2017 bis 2019 und möglicherweise darüber hinaus fundamentale Rechte vorenthalten worden. Zum Artikel

Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken. Im Tarifkonflikt kündigt die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit einen ganztägigen Arbeitskampf an. Aus Deutschland abfliegende Maschinen sollen bestreikt werden. Der Ausstand dürfte zu massiven Flugausfällen führen und die Reisepläne Tausender Passagiere durchkreuzen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine - USA: Russisches Militär hat "erheblichen Mangel an Soldaten". US-Geheimdienstinformationen zufolge versucht das russische Verteidigungsministerium mit fragwürdigen Mitteln, Soldaten anzuwerben. Im Osten Russlands beginnt ein großangelegtes Militärmanöver. In der Südukraine machen Kiews Truppen nach US-Angaben Fortschritte. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagt, in der Ukraine seien im Krieg 2300 Bildungseinrichtungen beschädigt worden. Zum Liveblog

Palin verpasst überraschend Einzug in den Kongress. Sie machte sich einst als Ikone der Tea-Party-Bewegung und als Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner einen Namen. Doch in Alaska scheitert Palin nun an der Demokratin Peltola. Zum Artikel

DFB-Pokal: FC Bayern gewinnt 5:0 bei Viktoria Köln. Trotz anfänglichen Widerstandes des Drittligisten erreichen die Münchner ungefährdet die zweite Pokalrunde. Trainer Nagelsmann gibt vielen neuen Spielern eine Chance. Mit 17 Jahren und 126 Tagen wird Mittelstürmer Tel zum jüngsten Pflichtspieltorschützen in der Geschichte des FC Bayern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Elegantes Watscheln. Pinguin Lucas stand schief da, während seine Mitbewohner souverän über große Felsen liefen. Jetzt hat er die richtigen Schuhe bekommen und lebt ein neues Pinguin-Selbstbewusstsein. Zum Artikel