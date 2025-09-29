Lufthansa will 4000 Stellen streichen. Die größte deutsche Fluggesellschaft steckt in einer Krise. In der Verwaltung und im mittleren Management müssen deshalb tausende Stellen gestrichen werden. Außerdem ist die Flotte veraltet, und die Pilotengewerkschaft droht mit Streik. Zum Artikel (SZ Plus)

Pistorius: Russland wird für die Nato mehr und mehr zur Gefahr. Der Verteidigungsminister bespricht mit seinen Nato-Kollegen in Warschau, wie man zukünftig mit mutmaßlich russischen Drohnen im europäischen Luftraum umgehen will. Hier könne die Nato von der Ukraine lernen. Anschließend reist er weiter zur Bundeswehr-Brigade nach Litauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fall Hanna Wörndl: Sebastian T. steht erneut vor Gericht. Der 23-Jährige ist zum zweiten Mal angeklagt, die Medizinstudentin Hanna Wörndl in Aschau ermordet zu haben. Er war deswegen zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im April hatte der Bundesgerichtshof das Urteil wegen Befangenheit der Richterin aufgehoben. Erneut schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bürgergeld-Regeln sollen umfassend verschärft werden. Die Reform des Bürgergelds wird konkreter. Laut Informationen aus Koalitionskreisen sollen Menschen, die Termine versäumen oder Jobs ablehnen, künftig schneller als bisher die Leistungen gekürzt werden. Zuwanderer aus anderen EU-Staaten sollen in vielen Fällen nicht mehr sofort Bürgergeld beantragen dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weißes Haus: Einigung zwischen Israel und Hamas greifbar. US-Präsident Trump werde beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu am Abend über einen 21-Punkte-Friedensplan sprechen. Sowohl Israel als auch die Hamas müssten Zugeständnisse machen. Zum Liveblog

