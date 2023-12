EXKLUSIV Lufthansa-Chef Spohr lehnt Kerosinsteuer ab. Die Airline sei gegen die von der Bundesregierung geplante Besteuerung von Flugbenzin auf innerdeutschen Flügen. Man befürchte dadurch Wettbewerbsnachteile, sagt der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr der Süddeutschen Zeitung . Für 2024 kündigt er weniger Wachstum an als ursprünglich geplant. Zum Artikel (SZ Plus)

USA kündigen multinationalen Einsatz im Roten Meer an. Der Gaza-Krieg beeinträchtigt auch den Welthandel. Reedereien machen nach Angriffen von jemenitischen Huthi-Rebellen einen Bogen um die Route durch Suezkanal und Rotes Meer. Nun soll es mehr militärischen Schutz geben. Zum Nahost-Liveblog

Vulkan in Island ausgebrochen. Der Eruption auf der Reykjanes-Halbinsel ging eine Serie an Erdbeben voraus. Noch ist unklar, welchen Schaden der Ausbruch anrichten wird. Das nahegelegene Fischerdorf Grindavík war bereits im November geräumt worden. Etwa 4000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Zum Artikel

Wahl im Kongo wird von Gewalt überschattet. Das beherrschende Thema vor der Abstimmung ist die Lage im Osten des Landes, wo mehr als 100 bewaffnete Gruppen Millionen Menschen zur Flucht zwingen. Ausgerechnet jetzt endet auch noch nach 25 Jahren die dortige UN-Mission. Ein Sieg des amtierenden Präsidenten ist trotz der schwierigen Lage im Land sehr wahrscheinlich. Zum Artikel

EXKLUSIV Galeria will vorerst keine Mieten an Mutterkonzern zahlen. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört zum österreichischen Immobilien- und Handelsimperium Signa von René Benko. Dessen Dachgesellschaft hat kürzlich einen Insolvenzantrag gestellt. Seitdem tauchen Fragen auf - etwa, ob manche Filialen überhöhte Mieten zahlen mussten. Zum Artikel (SZ Plus)

Flüchtlingsorganisationen kritisieren Vorgänge an bayerischer Grenze. Vier von zehn illegal eingereisten Migranten werden mittlerweile direkt an der bayerischen Grenze zurückgewiesen, erklärt Bayerns Ministerpräsident Söder. Allerdings darf die Bundespolizei Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, gar nicht zurückweisen. Die hohe Zahl kommt womöglich daher, dass viele Geflüchtete nicht eindeutig um Schutz vor Krieg und Verfolgung bitten - sondern beispielsweise sagen, sie wollen zu ihrer Familie nach Deutschland oder suchen dort Arbeit. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen