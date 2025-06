Ukraine wehrt massiven russischen Luftangriff ab – weiterer Gefangenenaustausch gestartet. Russland greift mit knapp 500 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern an, die Luftverteidigung fängt aber das meiste davon ab. Weil westukrainische Städte attackiert werden, ist in Polen die Luftabwehr aktiv. Die Ukraine und Russland tauschen junge Kriegsgefangene aus. Zum Liveblog

Israelische Armee stoppt Aktivistenschiff auf dem Weg nach Gaza. Das Segelschiff mit Greta Thunberg an Bord darf den palästinensischen Küstenstreifen nicht ansteuern. Nun sollen die Aktivisten sich Filmaufnahmen des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 ansehen. Derweil kündigt das Bündnis an, erneut in See stechen zu wollen. Zum Liveblog

Union und SPD streiten übers Bürgergeld. Nach den Debatten um Zurückweisungen an den Grenzen belastet ein zweites Thema die schwarz-rote Koalition. CDU-Generalsekretär Linnemann dringt auf einen harten Kurs beim Umbau des Bürgergeldes. Das will die SPD nicht mitmachen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Nicht jede Meinungsverschiedenheit deutet gleich auf ein Zerwürfnis hin (SZ Plus)

Italiens Opposition scheitert mit Volksabstimmungen. Die Italiener durften in einem Referendum über fünf Gesetze zu Migration und Arbeitsrecht entscheiden. Allerdings blieb es in vielen Wahllokalen leer. Nach vorläufigen Zahlen gingen nicht einmal 30 Prozent der mehr als 51 Millionen Wahlberechtigten zur Wahl. Das Ergebnis ist ein Erfolg für Ministerpräsidentin Meloni. Zum Artikel

Carlos Alcaraz gewinnt die French Open. Der Spanier ringt in einem hochklassigen Endspiel den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner aus Italien in fünf Sätzen nieder. Das Match geht auch wegen seiner Länge in die Tennis-Geschichte ein: Es dauert fast fünfeinhalb Stunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Portugal gewinnt die Nations League in München. Ronaldo trifft, muss verletzt vom Platz und leidet während des Elfmeterschießens vom Rand des Fußballfelds aus mit. Der Rekordnationalspieler und seine Portugiesen liefern bei ihrem Sieg im Nations-League-Finale gegen Spanien beste Unterhaltung. Zum Artikel (SZ Plus)

