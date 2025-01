Aufräumarbeiten in Los Angeles könnten bis zu neun Monate dauern. Die Behörden präsentieren erste Pläne für das weitere Vorgehen in Südkalifornien. Zunächst sollen alle Häuser fotografiert und die Bilder online hochgeladen werden - viele Bewohner sehen erst so, was von ihrem Haus übrig ist. Die Zahl der Todesopfer steigt auf 24. Zum Artikel

Baldiger US-Vize droht der Hamas. Vance fordert die Terrormiliz auf, die Geiseln freizulassen. Andernfalls werde man „die Israelis in die Lage versetzen“, die Hamas-Führung auszuschalten. Israel schickt eine Delegation zu den Gesprächen über eine Waffenruhe in Doha. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Lufthansa übernimmt italienische Fluglinie Ita. Der deutsche Konzern startet am Montag die Übernahme der Nachfolgerin der einst legendären Fluggesellschaft Alitalia. Zunächst erhält er für 325 Millionen Euro 41 Prozent, die Komplettübernahme ist bereits festgelegt und terminiert. Mit 100 Flugzeugen wird die Ita zur größten Auslandsgesellschaft der Lufthansa. Zum Artikel

Verfassungsrechtler sieht US-Demokratie durch Trump nicht gefährdet. Das Auffälligste an der letzten Regierung des Republikaners sei gewesen, wie wenig sie erreicht habe, sagt der Jurist Samuel Issacharoff. Der künftige Präsident habe in der Praxis kaum Möglichkeiten, große Änderungen an der Verfassung der USA vorzunehmen. Auch gegenüber dem von Musk angekündigten Bürokratie-Abbau sei der Staat robust. Zum Interview (SZ Plus)

Experten erwarten durch US-Sanktionen spürbare Auswirkungen auf den Ölmarkt. Die am Freitag verhängten Sanktionen gegen russische Ölproduzenten und -tanker könnten die Kosten weltweit in die Höhe treiben, glauben Experten. Der ukrainische Präsident Selenskij bietet an, nordkoreanische Soldaten freizulassen - wenn Nordkoreas Machthaber Kim die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener in Russland erreiche. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen

Italien: Iranischer Geschäftsmann freigelassen - möglicher Gefangenentausch

Sonntagsspiel in der Bundesliga: Leipzig siegt unter den Augen von Klopp gegen Bremen

Spanische Supercopa: FC Barcelona düpiert Real Madrid - erster Titel für Flick