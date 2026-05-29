Netanjahu plant Ausweitung der Militärkontrolle im Gazastreifen

Israel weitet seinen Zugriff auf den Gazastreifen immer ​weiter aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, er habe das Militär angewiesen, zunächst 70 Prozent des palästinensischen Gebiets zu erobern. Derzeit kontrolliert Israel effektiv etwa 64 Prozent. „Wir waren bei fünfzig (Prozent), wir sind auf sechzig gegangen“, sagte Netanjahu. „Meine Anweisung lautet, weiterzugehen – lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen. Zunächst einmal ​siebzig. Fangen wir damit an. Wir setzen sie von allen Seiten unter Druck. Um die Überreste kümmern wir uns später.“



Schon die aktuell effektiven 64 Prozent ⁠sind deutlich mehr, als Israel eigentlich zugestanden wurde: Im Rahmen eines von den USA vermittelten Waffenstillstands sollten sich Israels Truppen auf eine „Gelbe Linie“ zurückziehen, die den Umfang ihrer Kontrolle markiert. Diese Linie verschaffte Israel die Kontrolle über ​etwa 53 ​Prozent des Gazastreifens, der Rest sollte von der Hamas beherrscht werden. Reuters ‌hat zuletzt berichtet, dass Israel die Betonblöcke, die die Gelbe Linie vor ‌Ort, einseitig tiefer in von der Hamas kontrolliertes Gebiet verlegt hat. Die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump als wichtigster Unterstützer Israels haben Netanjahu dabei offensichtlich freie Hand gelassen.



Netanjahu bezeichnet die von Israel in Gaza, aber ​auch in Syrien und im ​Libanon eroberten Gebiete als „Pufferzonen“ gegen mögliche militante Angriffe auf Israelis. ​Die Palästinenser betrachten die Ausweitung der Zone in Gaza indes als Teil einer israelischen Strategie, sie dauerhaft zu vertreiben. Die Palästinenser verweisen dabei auf Äußerungen hochrangiger Minister, darunter Verteidigungsminister Israel Katz, wonach Israel eine „freiwillige Migration“ aus Gaza fördern wolle.