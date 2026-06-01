Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen
Iran fordert Vorleistungen vor Abkommen mit den USA
Iran macht Freigabe von Auslandsvermögen zur Bedingung
US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam
Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein
US-Armee: Haben Ziele in Iran angegriffen – Teheran meldet Gegenschlag
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Wochenende iranische Radar- und Drohnen-Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm angegriffen. Die Angriffe seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen Irans gewesen, darunter der Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. US-Kampfflugzeuge hätten demnach die Luftabwehr, eine Bodenkontrollstation und zwei Drohnen zerstört. US-Soldaten seien nicht zu Schaden gekommen.
Unterdessen erklärt die iranische Revolutionsgarde staatlichen Medien zufolge, sie hätte einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden Irans genutzt worden.
Unterdessen erklärt die iranische Revolutionsgarde staatlichen Medien zufolge, sie hätte einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden Irans genutzt worden.
Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen
Im Golfstaat Kuwait ist am Morgen wegen feindlicher Luftangriffe mit Raketen und Drohnen Alarm ausgelöst worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte der Generalstab der Armee auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche hingen damit zusammen, dass Geschosse abgefangen würden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen der Sicherheitsbehörden Folge zu leisten.
Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik jedoch schon mehrmals solche Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie von Iran entfernt sind.
Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe schwieg die Armee. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran Ende Februar feuerten die Streitkräfte der Islamischen Republik jedoch schon mehrmals solche Geschosse auf Kuwait und andere Staaten am Persischen Golf. Dort unterhält das US-Militär zahlreiche Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie von Iran entfernt sind.
Britische Außenministerin fordert Ende der Eskalation im Libanon
Die britische Außenministerin Yvette Cooper fordert ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon. Die Eskalation habe Zivilisten getötet und vertrieben, Infrastruktur zerstört und den Raum für Diplomatie eingeschränkt, erklärt sie auf der Kurznachrichtenplattform X. Zugleich müsse die Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel einstellen und sich entwaffnen. Alle Seiten müssten die Waffenruhe respektieren und ernsthaft verhandeln.
Iran fordert Vorleistungen vor Abkommen mit den USA
Iran will ein Rahmenabkommen mit den USA erst unterzeichnen, wenn konkrete Gegenleistungen gesichert sind. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der als iranischer Chefunterhändler fungiert, erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna während einer virtuellen Parlamentssitzung, Teheran werde kein Abkommen akzeptieren, solange keine Gewissheit bestehe, dass die Rechte des iranischen Volkes gewahrt seien. „Wir vertrauen weder auf Garantien noch auf Worte – nur Taten zählen. Es werden keine Maßnahmen ergriffen, bevor die andere Seite nicht handelt“, hatte Ghalibaf bereits am Freitag auf X erklärt.
Seit Tagen ringen die USA und Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars schrieb, dass unmittelbar nach Unterzeichnung einer vorläufigen Einigung zwölf Milliarden US-Dollar auf eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten.
Ghalibaf legte als wiedergewählter Parlamentspräsident in der virtuellen Parlamentssitzung seinen Amtseid ab. Er rief die Abgeordneten zur nationalen Einheit auf. Sie sollten sich aus „belanglosen politischen Streitigkeiten“ heraushalten. „Der Feind versucht in dieser neuen Phase des Krieges, durch wirtschaftlichen Druck und Medienhetze Spaltungen zu schüren und die Einheit des Landes zu zerstören, um seine militärische Niederlage zu vertuschen und uns zur Kapitulation zu zwingen“, so Ghalibaf.
Seit Tagen ringen die USA und Iran um ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars schrieb, dass unmittelbar nach Unterzeichnung einer vorläufigen Einigung zwölf Milliarden US-Dollar auf eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten.
Ghalibaf legte als wiedergewählter Parlamentspräsident in der virtuellen Parlamentssitzung seinen Amtseid ab. Er rief die Abgeordneten zur nationalen Einheit auf. Sie sollten sich aus „belanglosen politischen Streitigkeiten“ heraushalten. „Der Feind versucht in dieser neuen Phase des Krieges, durch wirtschaftlichen Druck und Medienhetze Spaltungen zu schüren und die Einheit des Landes zu zerstören, um seine militärische Niederlage zu vertuschen und uns zur Kapitulation zu zwingen“, so Ghalibaf.
Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf in einer Sitzung des Parlaments. Hamed Malekpour/Khane Melat/dpa
Israel nimmt strategisch wichtige Festung in Südlibanon ein
Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Es handele sich trotz einer vor mehr als sechs Wochen vereinbarten Waffenruhe um einen bedeutenden Vorstoß gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz. Bei den Kämpfen sei ein israelischer Soldat getötet worden.
Am Samstag hatte die Hisbollah verstärkt Ziele im Norden Israels unter Beschuss genommen, weshalb dort Schulen geschlossen und das öffentliche Leben eingeschränkt werden mussten. Eine Stellungnahme der libanesischen Regierung oder der Hisbollah lag zunächst nicht vor. Ziel der Offensive sei es, die Kontrolle über die Beaufort-Hügelkette und das Gebiet Wadi al-Saluki zu sichern sowie die dortige Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören, teilte die israelische Armee weiter mit. Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen der von Iran unterstützten Schiitenorganisation vor. Ein Armeesprecher bezeichnete die Festung als „Symbol der Arroganz“ der Hisbollah.
Die Stellung sei unter iranischer Anleitung aufgebaut worden. Den Streitkräften zufolge hatte die Hisbollah von dort aus Hunderte Geschosse auf israelische Zivilisten und Soldaten abgefeuert. Verteidigungsminister Israel Katz sagte, Soldaten hätten dort die israelische Flagge gehisst. Fotos bestätigen dies.
Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels in Libanon, die die libanesische Führung wiederum als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet.
Die Stellung sei unter iranischer Anleitung aufgebaut worden. Den Streitkräften zufolge hatte die Hisbollah von dort aus Hunderte Geschosse auf israelische Zivilisten und Soldaten abgefeuert. Verteidigungsminister Israel Katz sagte, Soldaten hätten dort die israelische Flagge gehisst. Fotos bestätigen dies.
Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels in Libanon, die die libanesische Führung wiederum als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet.
Die Kreuzritterfestung Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt etwas nördlich des Flusses Litani. AFP STRINGER
Iran macht Freigabe von Auslandsvermögen zur Bedingung
Iran hat in den Verhandlungen mit den USA über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe auf die Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen gepocht. Iranischen Medien zufolge verlangt Teheran, dass unmittelbar nach einer vorläufigen Einigung zwölf Milliarden Dollar freigegeben werden. Ohne diese Zahlung werde Iran nicht in die nächste Verhandlungsphase eintreten, berichtet die Nachrichtenagentur Fars.
Insgesamt fordert Iran die Freigabe von mindestens 24 Milliarden Dollar. Für Teheran hat das Geld angesichts der schweren Wirtschaftskrise große Bedeutung. Die Inflation belastet besonders die Mittelschicht, viele Menschen können sich laut einem Bericht der Zeitung Shargh schon zur Monatsmitte kaum noch Lebensmittel leisten.
US-Präsident Donald Trump erklärt dagegen, derzeit werde weder über Sanktionslockerungen noch über Geld für Iran gesprochen. Die USA hätten Kontrolle über Vermögenswerte, die Iran beanspruche. „Wenn sie sich anständig verhalten und das Richtige tun, können sie ihr Geld haben“, sagte Trump.
Insgesamt fordert Iran die Freigabe von mindestens 24 Milliarden Dollar. Für Teheran hat das Geld angesichts der schweren Wirtschaftskrise große Bedeutung. Die Inflation belastet besonders die Mittelschicht, viele Menschen können sich laut einem Bericht der Zeitung Shargh schon zur Monatsmitte kaum noch Lebensmittel leisten.
US-Präsident Donald Trump erklärt dagegen, derzeit werde weder über Sanktionslockerungen noch über Geld für Iran gesprochen. Die USA hätten Kontrolle über Vermögenswerte, die Iran beanspruche. „Wenn sie sich anständig verhalten und das Richtige tun, können sie ihr Geld haben“, sagte Trump.
USA verbieten Absprachen mit Iran für sichere Hormus-Passage
Die USA haben klargestellt, dass Absprachen mit Iran über eine sichere Passage durch die Straße von Hormus verboten sind. Das gelte auch dann, wenn keine Zahlung geleistet werde, teilt das US-Finanzministerium mit. US-Personen dürften keine Dienstleistungen der iranischen Regierung annehmen, auch keine Garantien für eine sichere Durchfahrt.
Nach Angaben des Ministeriums hat Iran eine neue Behörde namens "Persian Gulf Strait Authority" geschaffen, um Gebühren von Schiffen in der Straße von Hormus einzutreiben. Die US-Sanktionsbehörde OFAC stuft Kontakte zu der Behörde als sanktionsrelevant ein.
Nach Angaben des Ministeriums hat Iran eine neue Behörde namens "Persian Gulf Strait Authority" geschaffen, um Gebühren von Schiffen in der Straße von Hormus einzutreiben. Die US-Sanktionsbehörde OFAC stuft Kontakte zu der Behörde als sanktionsrelevant ein.
US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam
US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen. Entgegen der US-Seeblockade habe sich das Schiff einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz etlicher Warnungen nicht nachgekommen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Ein Flugzeug der US-Streitkräfte habe das Schiff danach mit einer Rakete beschossen und manövrierunfähig gemacht. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag.
Das Schiff mit dem Namen M/V Lian Star fuhr laut Centcom unter gambischer Flagge. Nähere Angaben zum Schiff oder zu möglichen Verletzten machte die US-Seite nicht.
Mit der US-Blockade will die US-Regierung den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen. Die Blockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Wichtige Einnahmen aus dem Ölexport sollen so abgeschnitten werden.
Wie Centcom weiter mitteilte, wurden seit Beginn der Blockade fünf Handelsschiffe gewaltsam gestoppt. 116 seien zum Umdrehen gezwungen worden.
Das Schiff mit dem Namen M/V Lian Star fuhr laut Centcom unter gambischer Flagge. Nähere Angaben zum Schiff oder zu möglichen Verletzten machte die US-Seite nicht.
Mit der US-Blockade will die US-Regierung den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen. Die Blockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Wichtige Einnahmen aus dem Ölexport sollen so abgeschnitten werden.
Wie Centcom weiter mitteilte, wurden seit Beginn der Blockade fünf Handelsschiffe gewaltsam gestoppt. 116 seien zum Umdrehen gezwungen worden.
Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein
Raketen, Luftangriffe und Evakuierungen: Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen weiter zu. Die israelische Armee bereitet sich nun nach eigenen Angaben auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der Hisbollah auf den Norden des Landes vor. Die Armee kündigte zudem auf Telegram eine Ausweitung ihres Militäreinsatzes in Südlibanon an.
Im grenznahen Bereich zu Libanon gab es mehrfach Raketenalarm. In der Nacht feuerte die Hisbollah laut Angaben der israelischen Armee etwa zehn bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab. Allein zehn Geschosse waren nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz unter Berufung auf Kommunalbehörden auf die grenznahe Stadt Kiriat Schmona gerichtet. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab. Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten.
Im Gegenzug rief die israelische Armee die Bewohner von zehn Dörfern in Libanon zur Evakuierung auf. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstößen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe.
Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der libanesischen Stadt Nabatija und deren Umgebung. Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.
Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April eigentlich eine Waffenruhe, deren Bestimmungen von beiden Parteien fortlaufend verletzt werden. Die USA hatten die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vermittelt. Die vom Iran unterstützte Miliz lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Israels Ministerpräsident hatte zuletzt erklärt, die Armee werde mit aller Härte gegen die Hisbollah vorgehen und ihre Angriffe ausweiten.
Im grenznahen Bereich zu Libanon gab es mehrfach Raketenalarm. In der Nacht feuerte die Hisbollah laut Angaben der israelischen Armee etwa zehn bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab. Allein zehn Geschosse waren nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz unter Berufung auf Kommunalbehörden auf die grenznahe Stadt Kiriat Schmona gerichtet. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab. Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten.
Im Gegenzug rief die israelische Armee die Bewohner von zehn Dörfern in Libanon zur Evakuierung auf. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstößen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe.
Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der libanesischen Stadt Nabatija und deren Umgebung. Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht.
Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April eigentlich eine Waffenruhe, deren Bestimmungen von beiden Parteien fortlaufend verletzt werden. Die USA hatten die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vermittelt. Die vom Iran unterstützte Miliz lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Israels Ministerpräsident hatte zuletzt erklärt, die Armee werde mit aller Härte gegen die Hisbollah vorgehen und ihre Angriffe ausweiten.
Anna Lea Jakobs
Behörde: Sicherheitslage in Straße von Hormus weiterhin kritisch
Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormus bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert. „Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten“, hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer „raschen Eskalation“ führen.
Seit Tagen laufen zwischen USA und Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen in dem Konflikt. Berichten zufolge sollte eine Einigung kurz bevorstehen. Iran warf US-Präsident Donald Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Trump hatte zuvor mit Posts über eine Einigung und eine Öffnung der Straße für Verwirrung gesorgt, eine Lagebesprechung im Weißen Haus verließ er dann US-Medienberichten zufolge aber nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung dazu.
Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormus. Laut dem Staatssender Irib durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren. Die IRGC warnte jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormus weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff „mit vernichtenden Schlägen“ erwidert werde.
Seit Tagen laufen zwischen USA und Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen in dem Konflikt. Berichten zufolge sollte eine Einigung kurz bevorstehen. Iran warf US-Präsident Donald Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Trump hatte zuvor mit Posts über eine Einigung und eine Öffnung der Straße für Verwirrung gesorgt, eine Lagebesprechung im Weißen Haus verließ er dann US-Medienberichten zufolge aber nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung dazu.
Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormus. Laut dem Staatssender Irib durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren. Die IRGC warnte jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormus weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff „mit vernichtenden Schlägen“ erwidert werde.
Iran-Treffen im Weißen Haus endet ohne Entscheidung
Eine Lagebesprechung zum Iran-Krieg im Weißen Haus ist Medienberichten zufolge ohne Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu Ende gegangen. Trump habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen, berichtet die New York Times unter Berufung auf einen US-Beamten. Zuvor hatte Trump eine „endgültige Entscheidung“ zu den Verhandlungen mit Iran angekündigt.
Laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars widerspricht Iran Trump in mehreren Punkten: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen Auslandskonten, weist eine gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus als Vertragsbestandteil zurück und bestreitet, dass angereichertes Uran abgebaut oder vernichtet werden soll.
Auch im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zeichnet sich keine Lösung ab. Militärdelegationen Israels und Libanons führten nach US-Angaben im Pentagon „produktive“ Gespräche, die kommende Woche auf politischer Ebene fortgesetzt werden sollen.
Laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars widerspricht Iran Trump in mehreren Punkten: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen Auslandskonten, weist eine gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus als Vertragsbestandteil zurück und bestreitet, dass angereichertes Uran abgebaut oder vernichtet werden soll.
Auch im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zeichnet sich keine Lösung ab. Militärdelegationen Israels und Libanons führten nach US-Angaben im Pentagon „produktive“ Gespräche, die kommende Woche auf politischer Ebene fortgesetzt werden sollen.
Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
Iran hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Die den Revolutionsgarden nahe stehende Nachrichtenagentur Fars schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Trump versuche, einen vorgetäuschten Erfolg zu inszenieren. Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte laut der Nachrichtenagentur Isna, dass Iran und die USA weiterhin Botschaften austauschten. Eine endgültige Einigung sei noch nicht erzielt worden.
Konkret widerspricht der Bericht Trumps Aussagen in drei Punkten: Erstens habe Trump ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten. Ohne diese Freigabe werde Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Zweitens enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus, hieß es weiter. Drittens weise Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden – die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung.
Zudem weist Iran auf die Forderung eines vollständigen Waffenstillstands in Libanon hin – im Sinne der libanesischen Hisbollah-Miliz.
Konkret widerspricht der Bericht Trumps Aussagen in drei Punkten: Erstens habe Trump ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten. Ohne diese Freigabe werde Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Zweitens enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus, hieß es weiter. Drittens weise Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden – die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung.
Zudem weist Iran auf die Forderung eines vollständigen Waffenstillstands in Libanon hin – im Sinne der libanesischen Hisbollah-Miliz.
Trump kündigt „endgültige Entscheidung“ zu Iran-Krieg an
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, noch am heutigen Freitag Beratungen über eine Entscheidung zum Thema Iran aufzunehmen. Er werde dazu in das Lagezentrum des Weißen Hauses gehen, um eine „endgültige Entscheidung“ zu treffen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er listete zudem auf, was ein mögliches Abkommen der USA mit Iran beinhalten müsse. So müsse Iran zusagen, keine Atomwaffen zu entwickeln und die Straße von Hormus müsse wieder geöffnet werden. Alle Seeminen müssten beseitigt und das hochangereicherte Uran Irans müsse vernichtet werden. Die US-Seeblockade gegen Iran solle dann aufgehoben werden.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Iran must agree that they will never have a Nuclear Weapon or Bomb. The Hormuz Strait must be immediately open, no tolls, for unrestricted shipping traffic, in both directions. All water mines (bombs), if any, will be terminated (we have removed, through detonation, numerous such mines with our great underwater mine sweepers. Iran will complete the immediate removal and/or detonation of any mines that are left, which will not be many!). Ships caught in the Strait due to our amazing and unprecedented Naval Blockade, which will now be lifted, may start the process of “heading home!” Say HELLO to your wives, husbands, parents, and families from me, your favorite President! The enriched material, sometimes referred to as “Nuclear Dust,” which is buried deep underground with virtually collapsed mountains, caused by our powerful B2 Bomber attack 11 months ago, sitting on top of it, will be unearthed by the United States (which, it is agreed, is the only Country, along with China, with the mechanical capability of doing so!), in close coordination and conjunction with the Islamic Republic of Iran, plus the International Atomic Energy Agency, and DESTROYED. No money will be exchanged, until further notice. Other items, of far less importance, have been agreed to. I will be meeting now, in the Situation Room, to make a final determination. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
UN: Letzte Woche täglich elf Kinder in Libanon Opfer von Israels Angriffen
in Libanon sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) in der vergangenen Woche jeden Tag im Durchschnitt elf Kinder bei israelischen Angriffen getötet oder verletzt worden. Insgesamt seien in den vergangenen sieben Tagen 77 Kinder zu Schaden gekommen, teilte das Kinderhilfswerk der UN mit. Die Zahl sei „erschütternd“, sagte Unicef-Sprecher Ricardo Pires. Seit Beginn der Waffenruhe am 16. April, in der Israel weiterhin Hisbollah-Stellungen in Libanon angreift, wurden dort nach Angaben von Unicef 55 Kinder getötet und 212 verletzt.
Rauchschwaden nach einem israelischen Luftangriff auf das südlibanesische Dorf Kfar Tebnit am Donnerstag. Stringer/dpa
USA sanktioniert iranische und chinesische Organisationen aus dem Ölhandel
Iran umgeht die Ölsanktionen nach US-Angaben mithilfe eines Netzwerks aus Hunderten von alternden Tankern mit verschleierter Eigentümerschaft. Mit dieser sogenannten Schattenflotte habe die Führung in Teheran Rohöl im Milliardenwert nach China verkaufen können. Das US-Außenministerium verhängt nun laut Mitteilung Sanktionen gegen mehrere Organisationen, Personen und Schiffe, die das „Rückgrat des illegalen Ölhandels Irans bilden“.
Die Maßnahmen zielten auf die „finanziellen Lebensadern“ der Revolutionsgarde und des iranischen Militärapparats. Zudem verhänge das US-Finanzministerium weitere Sanktionen gegen in Hongkong ansässige „Schlüsselakteure eines Ölhandelsnetzwerks“. Diese hätten die Lagerung, den Transport und Verkauf dieses Öls ermöglicht und damit direkt die Revolutionsgarde, den Generalstab der iranischen Armee und den Militärapparat finanziert.
Bereits im April hatte das US-Finanzministerium mitgeteilt, die chinesische Ölraffinerie Hengli werde wegen ihrer umfassenden Geschäfte mit Teheran mit Sanktionen belegt. „Unabhängige Raffinerien mit Sitz in China spielen weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der iranischen Ölwirtschaft, und Hengli ist einer der größten Abnehmer von Rohöl und anderen Erdölprodukten aus Iran“, hieß es. Zudem wurden Sanktionen gegen etwa 40 Reedereien und Schiffe der iranischen Schattenflotte verhängt.
Die Maßnahmen zielten auf die „finanziellen Lebensadern“ der Revolutionsgarde und des iranischen Militärapparats. Zudem verhänge das US-Finanzministerium weitere Sanktionen gegen in Hongkong ansässige „Schlüsselakteure eines Ölhandelsnetzwerks“. Diese hätten die Lagerung, den Transport und Verkauf dieses Öls ermöglicht und damit direkt die Revolutionsgarde, den Generalstab der iranischen Armee und den Militärapparat finanziert.
Bereits im April hatte das US-Finanzministerium mitgeteilt, die chinesische Ölraffinerie Hengli werde wegen ihrer umfassenden Geschäfte mit Teheran mit Sanktionen belegt. „Unabhängige Raffinerien mit Sitz in China spielen weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der iranischen Ölwirtschaft, und Hengli ist einer der größten Abnehmer von Rohöl und anderen Erdölprodukten aus Iran“, hieß es. Zudem wurden Sanktionen gegen etwa 40 Reedereien und Schiffe der iranischen Schattenflotte verhängt.