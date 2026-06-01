Israel nimmt strategisch wichtige Festung in Südlibanon ein

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Süden Libanons die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Es handele sich trotz einer vor mehr als sechs Wochen vereinbarten ⁠Waffenruhe um einen bedeutenden Vorstoß gegen die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz. Bei den Kämpfen sei ein israelischer ​Soldat getötet ​worden.

Am Samstag hatte die Hisbollah ‌verstärkt Ziele im Norden Israels unter ‌Beschuss genommen, weshalb dort Schulen geschlossen und das öffentliche Leben eingeschränkt werden mussten. Eine Stellungnahme der libanesischen ​Regierung oder der Hisbollah ​lag zunächst nicht vor. Ziel der ​Offensive sei es, die Kontrolle über die Beaufort-Hügelkette und das Gebiet Wadi al-Saluki zu sichern sowie die dortige Infrastruktur ‌der Hisbollah zu zerstören, teilte die israelische Armee weiter mit. Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen der von Iran unterstützten Schiitenorganisation vor. Ein Armeesprecher bezeichnete die Festung als „Symbol der Arroganz“ der Hisbollah.



Die Stellung sei ‌unter iranischer Anleitung aufgebaut ‌worden. Den Streitkräften zufolge hatte die Hisbollah von dort ‌aus Hunderte Geschosse auf israelische Zivilisten und Soldaten abgefeuert. Verteidigungsminister Israel Katz sagte, Soldaten hätten dort die israelische Flagge gehisst. Fotos bestätigen dies.

Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels in Libanon, die die libanesische Führung wiederum als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet.