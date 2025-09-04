Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Viele Tote bei Unglück einer historischen Standseilbahn in Lissabon. Der beliebte „Elevador da Glória“ entgleist, rast bergab und kippt um, bei dem Unfall sterben mindestens 15 Menschen. Offenbar ist ein Sicherheitskabel gerissen. Der Betreiber beteuert, das Fahrzeug sei regelmäßig gewartet worden – doch Gewerkschafter widersprechen. Zum Artikel

Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard ist rechtswidrig. Eine Richterin entscheidet, die Regierung habe einen „ideologisch motivierten Angriff“ auf die Universität ausgeführt. Das eingefrorene Geld, knapp 2,2 Milliarden Dollar, müsse wieder freigegeben werden. Florida will als erster Bundesstaat die Impfpflicht kippen – auch für Schulkinder. Zum Liveblog

Merz und Bas versöhnen sich beim Bier. Der Kanzler spricht sich nach dem „Bullshit“-Streit mit seiner Arbeitsministerin aus und erklärt den öffentlichen Disput für beendet. Er wolle den Sozialstaat erhalten und reformieren. CSU-Chef Söder hält die „Sommerdepression“ von Schwarz-Rot für beendet. Nach einem Treffen des Koalitionsausschusses kündigt Merz einen Stahlgipfel und einen Dialog mit der Automobilindustrie an. Zum Artikel

Porsche-Aktie fliegt aus dem Dax. Der Börsengang des Sportwagenbauers vor drei Jahren galt als einer der größten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Doch nun ist die Krise des Konzerns so groß, dass die Aktie aus dem deutschen Leitindex absteigt. Dieser Misserfolg klebt besonders stark an Porsche-Chef Blume. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Beim Biobauern-Verein Naturland rumort es. Ein Vertrag auf Lebenszeit und eine Garantieabfindung in enormer Höhe für den Geschäftsführer: Deutschlands größter Ökolandbau-Verband wird zum Fall für die Justiz und bangt um seine Gemeinnützigkeit. Am Freitag treffen sich seine Delegierten zu einer Krisensitzung. „Wir stehen als Gemeinschaft an einem Wendepunkt“, heißt es in der Einladung. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Team startet in die WM-Qualifikation. Die Deutschen wollen Fußball-Weltmeister werden, haben aber zuletzt nicht so gespielt, dass das Publikum ihnen das zutraut. Bundestrainer Nagelsmann will einen „Prozess“ in Gang setzen und gegen die Slowakei an diesem Donnerstag den ersten Schritt Richtung Titel gehen. Das Ziel nennt er „gesund“. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen