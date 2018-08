10. August 2018, 18:03 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Türkische Lira stürzt nach Trump-Ankündigung dramatisch ab. Der US-Präsident will die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppeln. Die türkische Währung verliert daraufhin zwischenzeitlich bis zu 23 Prozent an Wert. Was das für die türkische Bevölkerung bedeutet, erklärt Markus Zydra.

Bund bremst Söder beim Familiengeld aus. Bayerns neuer Zuschuss sollte vor allem Sozialhilfeempfänger und Alleinerziehende unterstützen. Geht es nach Berlin, werden sie davon wohl nichts haben. Der Zuschuss müsse auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet werden. Zur Meldung

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Jan Ullrich in Frankfurt vorübergehend festgenommen. Der ehemalige Radprofi wurde aus einem Hotel abgeführt. Nach Polizeiangaben war Ullrich mit einer Escortdame in Streit geraten und hatte diese dann körperlich angegriffen. Der Ex-Sportler sollte noch am Abend wieder frei kommen. Die Einzelheiten

US-Regierung treibt Pläne für "Space Force" voran. Präsident Trump und Vizepräsident Pence wollen eine Weltraum-Armee für die USA. Sie soll die "Dominanz" der Vereinigten Staaten im All sichern. Zuerst muss das Vorhaben allerdings vom Kongress abgesegnet werden.

"Parker Solar" bricht am Samstag zur Sonne auf. Wenn alles klappt, wird die Sonde ihr so nahe kommen wie noch kein menschengemachtes Gerät zuvor. Vor der gewaltigen Hitze schützt eine raffinierte Konstruktion.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Ryanair hat es zu weit getrieben. Niedrige Grundgehälter, wenig Urlaub, unbezahlte Freistellungen - die Mitarbeiter bei Ryanair müssen vieles ertragen. Ihr Streik zeigt den Chefs, dass das bisherige Führungsmodell ausgedient hat. Kommentar von Detlef Esslinger

Sozialneid ist nicht angebracht. Die Unterstellung, dass ein Großteil der EU-Ausländer sich massenhaft deutsches Kindergeld ergaunert, ist eine Unverschämtheit. Kommentar von Barbara Galaktionow

"Homöopathie ist reine Placebo-Therapie". Edzard Ernst praktizierte als junger Mediziner Homöopathie, dann erforschte er ihre Wirkung. Der Professor für Alternativmedizin sagt heute: Homöopathika gehören nicht in die Apotheke. Von Edzard Ernst

SZ-Leser diskutieren​

Ryanair: Hat das Führungsmodell ausgedient? Gracco glaubt nicht, dass sich durch einen anderen Führungsstil das Modell Ryanair wesentlich ändert. "Es gibt genügend Menschen, denen egal ist, welche Arbeitsbedingungen beim jeweiligen Anbieter herrschen. Und auch das Management von Ryanair wird sich nicht ändern, da die Ausbeutung der Mitarbeiter und der katastrophale Service zum Geschäftsmodell gehören. Es wird auch weiterhin Piloten geben, die (notgedrungen) so einen Job annehmen. Solange der Gesetzgeber nicht einschreitet und ernsthafte Kontrollen durchzieht, wird sich nichts Wesentliches ändern." Todde_1962 sieht vor allem die Kunden in der Verantwortung: "Dieses schäbige Geschäftsmodell funktioniert nur, weil es eine Kundschaft gibt, die möglichst viel für 'nichts' verlangt. Das ist aber der Zeitgeist: Alles haben wollen, aber nichts leisten bzw. bezahlen." Diskutieren Sie mit uns.