Grüne und SPD-Politiker warnen vor Sicherheitsrisiken durch die Linke. Die Linke will mit SPD und Grünen über eine Koalition in Berlin reden. Doch es wächst die Sorge vor einer Unterwanderung durch Terror-Unterstützer und Clans – und vor einem Abfluss geheimer Informationen. Zum Artikel

OECD hebt Wachstumsprognose für Deutschland deutlich an. Die Organisation schätzt die Lage in Deutschland erheblich rosiger ein als vor dem Sommer. Chefökonom Stefano Scarpetta sieht den Tankrabatt jedoch kritisch – und mahnt die Bundesregierung zu Reformen. Zum Artikel

Berlin will seine Olympia-Bewerbung zurückziehen. Wenige Tage vor dem Entscheid am Samstag zieht Berlin die Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zurück. Damit bleiben noch die Kandidaten München und „KölnRheinRuhr“ übrig. Zum Artikel

Betriebsratschefin Cavallo greift VW-Vorstand an. Neuer Konflikt beim Autobauer: Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärt im SZ-Interview, die Gewerkschaft habe keinem massiven Stellenabbau zugestimmt. Sie wirft dem Vorstand vor, er habe „einiges verschlafen“ – und warnt vehement vor einer AfD-Regierung. Zum Interview

Kassenbon soll ab 2028 digital werden. Das Bundeskabinett will die Belegpflicht neu ordnen: Für viele Unternehmen wird eine elektronische Kasse vorgeschrieben, um Steuerbetrug einzudämmen. Kleine Betriebe und besondere Verkaufsformen sollen ausgenommen bleiben. Zum Artikel

In Äthiopien stehen die Zeichen wieder auf Krieg. Der Bürgerkrieg in der Region Tigray kostete Hunderttausende Menschenleben, ehe er 2022 beendet werden konnte. Nun droht eine Neuauflage, die sogar noch verheerender ausfallen könnte. Zum Artikel

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