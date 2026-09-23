Was heute wichtig war
Grüne und SPD-Politiker warnen vor Sicherheitsrisiken durch die Linke. Die Linke will mit SPD und Grünen über eine Koalition in Berlin reden. Doch es wächst die Sorge vor einer Unterwanderung durch Terror-Unterstützer und Clans – und vor einem Abfluss geheimer Informationen. Zum Artikel
- Newsblog zu den Landtagswahlen: Aufstand in SPD gegen Linksbündnis
- Berlin: Issa Remmo ist der Linken-Freund, der nun kein Freund mehr sein soll
OECD hebt Wachstumsprognose für Deutschland deutlich an. Die Organisation schätzt die Lage in Deutschland erheblich rosiger ein als vor dem Sommer. Chefökonom Stefano Scarpetta sieht den Tankrabatt jedoch kritisch – und mahnt die Bundesregierung zu Reformen. Zum Artikel
Berlin will seine Olympia-Bewerbung zurückziehen. Wenige Tage vor dem Entscheid am Samstag zieht Berlin die Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zurück. Damit bleiben noch die Kandidaten München und „KölnRheinRuhr“ übrig. Zum Artikel
Betriebsratschefin Cavallo greift VW-Vorstand an. Neuer Konflikt beim Autobauer: Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärt im SZ-Interview, die Gewerkschaft habe keinem massiven Stellenabbau zugestimmt. Sie wirft dem Vorstand vor, er habe „einiges verschlafen“ – und warnt vehement vor einer AfD-Regierung. Zum Interview
Kassenbon soll ab 2028 digital werden. Das Bundeskabinett will die Belegpflicht neu ordnen: Für viele Unternehmen wird eine elektronische Kasse vorgeschrieben, um Steuerbetrug einzudämmen. Kleine Betriebe und besondere Verkaufsformen sollen ausgenommen bleiben. Zum Artikel
In Äthiopien stehen die Zeichen wieder auf Krieg. Der Bürgerkrieg in der Region Tigray kostete Hunderttausende Menschenleben, ehe er 2022 beendet werden konnte. Nun droht eine Neuauflage, die sogar noch verheerender ausfallen könnte. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Kriminalität: Razzien gegen Schusswaffengewalt in Berlin
- Newsblog zum Ukraine-Krieg: Russland überzieht Ukraine mit Angriffen – Tote und Verletzte
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