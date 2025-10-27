UN-Friedenstruppe schießt israelische Drohne in Libanon ab. Das Flugobjekt sei „auf aggressive Weise“ über eine UN-Patrouille geflogen, teilt die Organisation Unifil mit. Die Soldaten hätten daraufhin „defensive Gegenmaßnahmen ergriffen“ und die Drohne abgeschossen. Später habe sich eine israelische Drohne den UN-Truppen genähert und eine Granate abgeworfen. Kurz darauf habe ein israelischer Panzer zudem auf die Friedenstruppen gefeuert. Verletzte habe es nicht gegeben. Zum Liveblog

Italienisches Gericht erlaubt Auslieferung im Fall der Nord-Stream-Sabotage. Der Ukrainer Serhij K. gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen in der Ostsee im September 2022. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Deshalb soll er in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Doch zuvor wird der Fall voraussichtlich abermals vor Italiens oberstem Gericht landen.

Krieg in Karten: Ukrainische Offiziere berichten von katastrophaler Lage in Pokrowsk

Vogelgrippe breitet sich aus – mehr als 500 000 Tiere vorsorglich getötet. Die für Geflügel hochansteckende Seuche breitet sich vor allem in Nord- und Ostdeutschland weiter aus. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts hat es seit Anfang September in acht Bundesländern etwa 30 Ausbrüche in Geflügelbetrieben gegeben. Viele Hühner, Enten, Gänse und Puten werden getötet, um ein Weitertragen der Vogelgrippe zu verhindern.

Sorge vor erneuten Massakern im Sudan. Seit dem Wochenende eskaliert die Gewalt in der Handelsstadt El Fasher im Norden der Region Darfur massiv. Der oberste Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen schlägt Alarm: „Während Kämpfer in die Stadt vordringen und Fluchtrouten blockiert werden, sind Hunderttausende Zivilisten gefangen." Die Menschen sind der Gewalt schutzlos ausgeliefert.

