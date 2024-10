Weltweit Kritik an Angriffen auf Unifil-Truppen. Blauhelm-Soldaten dürften "niemals" zum Ziel werden, erklärt der UN-Sicherheitsrat. Auch Deutschland verurteilt zusammen mit Italien, Großbritannien und Frankreich die Attacken als Verstoß gegen internationales Recht. Israels Premier Netanjahu spricht von einem Versehen. Einem Medienbericht zufolge stimmt er zu, keine iranischen Öl- und Atomanlagen anzugreifen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Martina Hefter gewinnt Deutschen Buchpreis – Frankfurter Buchmesse beginnt. Die Lyrikerin, Performancekünstlerin und Romanautorin erhält die Auszeichnung für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Die Vergabe des mit 25 000 Euro dotierten Preises bildet den Auftakt der Buchmesse, die an diesem Dienstag in Frankfurt eröffnet wird. Ehrengastland ist Italien. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition einigt sich auf schärferes Waffenrecht und härtere Migrationsregeln. Monatelang stritten SPD, FDP und Grüne über ein geplantes Sicherheitspaket. Zuletzt hatten auch noch Experten Änderungen verlangt, weil Teile des Pakets gegen geltendes Recht verstießen. Nun hat die Koalition die Pläne noch einmal überarbeitet und sich auf mehrere Maßnahmen verständigt: neue Messerverbote, Leistungskürzungen für abgelehnte Asylbewerber und automatische Gesichtserkennung bei der BKA-Fahndung. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz will mehr Tempo bei EU-Beitritten. Schon 2003 ist Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien eine Aufnahme in die EU in Aussicht gestellt worden. "Es wird höchste Zeit, dass diesen Worten konkrete Taten folgen", sagt der Bundeskanzler bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkan-Staaten. Dort werden engere Kooperationen beschlossen - etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Sicherheit und Verkehr. Zum Artikel

DFB-Elf gewinnt 1:0 gegen die Niederlande. Die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich mit dem Sieg vorzeitig fürs Viertelfinale der Nations League. Das Tor des Tages in München erzielt Leweling in der 64. Minute. Es ist sein erster Treffer im ersten Länderspiel. Er rückte erst kurzfristig für den angeschlagenen Undav in die Startformation. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen