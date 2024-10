Erneut schwere Angriffe Israels auf Beirut. Das israelische Militär hat Ziele in der libanesischen Hauptstadt angegriffen. Das dortige Gesundheitsministerium meldet 37 Tote und 151 Verwundete. Unbestätigten libanesischen Berichten zufolge könnte der Angriff Hashem Safieddine gegolten haben, einem möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Hisbollah-Chef Nasrallah. Liveblog zum Krieg in Nahost

Nach Angriff Irans: USA stocken Militärpräsenz in Nahost auf (SZ Plus)

Liberaler fordert erneute Rentenreform. Die SPD hatte in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass das Rentenniveau bei 48 Prozent gehalten werden soll. Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, will das Rentenpaket II nun noch einmal ändern. Das geht sogar Parteichef Lindner zu weit: Das Rentenpaket sei einer der vielen ebenso unausweichlichen wie hart errungenen Kompromisse der Koalition. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäische Grüne in der Krise. Die deutschen Grünen sind nicht allein, quer durch die EU haben die Öko-Parteien einen schweren Stand. Im EU-Parlament haben sie Sitze verloren, die Christdemokraten sind nicht auf die Zusammenarbeit mit den Grünen angewiesen. Die Grünen wollen im Parlament rechte Mehrheiten verhindern – und versuchen vom Green Deal zu retten, was zu retten ist. Zum Artikel

Viele Hersteller von Solarmodulen verlagern die Produktion. Der Anteil des durch Sonnenkraft produzierten Stroms steigt beständig. Allerdings profitiert die deutsche Solarindustrie nicht davon: Mehr als 90 Prozent der in Deutschland verbauten Module kommen aus China. Viele deutsche Unternehmen produzieren vor allem für den ausländischen Markt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen