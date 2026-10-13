Nach Bas-Rücktritt: CDU weist Vorwürfe der SPD von persönlichen Angriffen zurück. Nach dem Rücktritt der Bundessozialministerin beteuern Unionspolitiker, sie nicht persönlich angegriffen zu haben. Konkrete Beispiele kann SPD-Chef Klingbeil nicht nennen. Zum Artikel

Podcastaufnahmen beschlagnahmt: „Zeit“-Redaktion sorgt sich um Quellenschutz. Ein Gericht lässt Audioaufnahmen der Zeit-Journalistin Anne Kunze mit den entführten Block-Kindern beschlagnahmen, was in der Redaktion große Unruhe auslöst. Aber es gibt auch Kritik an dem Podcast und die Frage, ob es vertretbar war, Aussagen eines damals 13-jährigen Entführungsopfers einem Millionenpublikum zugänglich zu machen. Zum Artikel

Vermeintlicher Entführungsalarm legt Flughafen Nürnberg lahm. Ein Flugzeug sendet in der Luft einen Code, der für eine Entführung steht – danach ist der Pilot nicht mehr per Funk erreichbar. Nach der Landung steht schnell fest, dass keine Gefahr bestand. Möglicherweise sei ein defektes Funkgerät für den Vorfall verantwortlich gewesen. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kam. Zum Artikel

Wenn sich Siegmund zur Wahl stellt, will die CDU den Saal verlassen. Die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt ist tief gespalten und zerstritten. Nun soll ein Plan helfen, weiteres Chaos zu vermeiden – und ein Signal der Geschlossenheit senden. Zum Artikel

MEINUNG - Die CDU beschließt ihre Flucht

Ungarn ändert umstrittenes Anti-LGBTQ-Gesetz. Das Gesetz gilt als eine der umstrittensten Maßnahmen der Orbán-Ära. Es hatte explizit die „Darstellung“ und „Förderung“ von Homosexualität und Geschlechtervielfalt etwa in Filmen oder Büchern unter Strafe gestellt. Die entsprechenden Stellen wurden aus dem neuen Gesetz gestrichen, berichten Medien. Zum Artikel

Schauspieler RJ Mitte ist tot. Der Schauspieler, der in der US-Erfolgsserie „Breaking Bad“ Walter White Jr. spielt, litt an Zerebralparese. Er setzte sich für Menschen mit Behinderung ein. Zum Artikel

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