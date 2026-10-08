Gestern hat die Koalition sich zum Koalitionsausschuss getroffen. Auf der Tagesordnung standen neben den Nachwehen der Wahlen in Sachsen-Anhalt und Berlin auch schwierige und strittige Themen wie Haushalt und Energie, berichtet Daniel Brössler. Beschlüsse gab es, wie erwartet, keine. Dafür aber Cordon Bleu.

An Krisen mangelt es der Koalition derzeit wahrlich nicht, seit vorgestern gibt es ein neues Thema: Wer hat Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten des sachsen-anhaltischen Landtags gemacht? AfD und BSW, das ist klar. Aber er erhielt vier Stimmen mehr, als die beiden Fraktionen Sitze haben. Die AfD behauptet, es seien Abgeordnete der CDU gewesen. Selbst die CDU-Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt halten das nicht für ausgeschlossen. „Die CDU-Fraktion ist nicht nur gespalten, sie kollabiert gerade“, kommentiert Iris Mayer das Magdeburger Drama.

Für Merz ist das ein Problem. „Vollkommen inakzeptabel“ wäre es, wenn CDUler Rausch gewählt hätten, sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Familienministerin Karin Prien dem RBB. Es war eine geheime Wahl, bisher bekennt sich niemand offen dazu. Die SPD befürchtet, CDU-Abgeordnete könnten AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Dezember bereits im ersten Wahlgang zum ersten Ministerpräsidenten einer rechtsextremen Partei in einem Bundesland seit Gründung der Bundesrepublik 1949 machen.

Die Union auf Bundesebene verhält sich derweil nach dem Motto: Wie Du mir, so ich Dir. Sollte die SPD in Berlin mit der Linken koalieren, wäre der Konsens des schwarz-roten Koalitionsvertrags gebrochen, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Auch Merz warnt die SPD vor einer solchen Koalition. Heute wollen Linke, SPD und Grüne in Berlin ein weiteres Vorgespräch führen, um auszuloten, ob sie überhaupt in Sondierungen starten wollen. Es geht vor allem um die (fehlende) Abgrenzung der Linken zu Antisemitismus in den eigenen Reihen.

Was heute wichtig ist

Israel: Die Familien der Opfer des 7. Oktober fordern eine Untersuchung. Zum dritten Mal hat Israel an das Massaker, bei dem etwa 1200 Menschen getötet und 251 nach Gaza verschleppt wurden, erinnert. Während der Feierlichkeiten forderten Angehörige der Opfer einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der sich der Frage widmet, warum das Versagen des Sicherheitsstaates Israel am 7. Oktober möglich war. Zum Artikel

Saudi-Arabien meldet Angriffe auf 82 Ziele der Huthi-Miliz. Saudi-Arabien hat die Huthi-Miliz für Angriffe auf seine Flughäfen verantwortlich gemacht und Vergeltung geübt. Die Streitkräfte hätten eine umfassende Operation gestartet und 82 militärische Ziele der Huthi-Miliz in Jemen zerstört, teilte der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses mit. Zum Newsblog

Auslöserin der Wohnungsproteste in Spanien gestorben. Die Frau, deren Zwangsräumung landesweite Proteste gegen die Wohnungsnot in Spanien ausgelöst hat, ist tot. Die 87-jährige Maricarmen Abascal sei am Mittwoch im Krankenhaus Gregorio Marañón verstorben, das melden spanische Medien unter Berufung auf die Mietervereinigung „Sindicato de Inquillinas“. Zum Artikel

Wohngeld 2027: Wer weniger bekommt – oder in die Grundsicherung muss. Am Donnerstag wird die Änderung des Wohngeldgesetzes zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Bundestags stehen. Das neue Gesetz ist umstritten, die Bundesregierung macht keinen Hehl daraus, dass es ihr damit vor allem um Einsparungen im Haushalt geht. Zum Artikel

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: „Wir müssen wieder gewinnen wollen.“ Die Deutschen, findet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, reden Erfolge gern kaputt. Ein Gespräch über Aufbruch, die Kosten des kommenden Winters – und das Trainertalent des Kanzlers. Zum Interview

Anwälte äußern sich zu Pikes Gesundheitszustand nach gescheiterter Hinrichtung. Eine Woche nach der gescheiterten Hinrichtung haben Anwälte über den Gesundheitszustand der zum Tode verurteilten US-Amerikanerin Christa Pike informiert. Die 50-Jährige sei „kognitiv immer noch sehr verwirrt“, erklärte Pikes Anwalt Randy Spivey. Ihre ersten Worte nach dem Aufwachen seien gewesen: „Wo bin ich und wer seid ihr?“ Zum Artikel

WWF-Bericht: Tierbestände nehmen weiter ab. Viele Wildtierbestände der Erde gehen einem WWF-Bericht zufolge weiterhin dramatisch zurück. Von 1970 bis 2022 sind die darin erfassten Wirbeltierpopulationen im Durchschnitt um 73 Prozent geschrumpft. Die größten Rückgänge seien in Flüssen, Seen und anderen Süßwasserlebensräumen zu verzeichnen. Zum Artikel

Okinawa protestiert gegen die Präsenz von US-Truppen. Nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer jungen Japanerin und der Verhaftung eines US-Marines in dem Fall ist es auf der japanischen Insel zu wütenden Protesten gegen die 25 000 auf Okinawa stationierten US-Soldaten gekommen. Gouverneur Genta Koja bezeichnete die bisherigen Bemühungen der US-Streitkräfte, ihre Leute zu disziplinieren als „völlig wirkungslos“. Zum Bericht

Polizei sucht am Münchner Flughafen nach mutmaßlich freilaufendem Puma. Die Raubkatze soll in der Nähe des Flughafens gesichtet worden sein. Das Landratsamt Erding warnt, Kinder unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Die Suche soll in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt werden. Zum Artikel

PS: Diese Woche findet die Frankfurter Buchmesse statt. Die Feuilleton-Redaktion der Süddeutschen Zeitung empfängt an ihrem Stand empfängt an ihrem Stand in diesem Jahr etwa Jill Lepore, Robert Habeck, Caroline Wahl, Cornelia Funke und Martin Suter. Sie können diese Interviews auch im Livestream auf sz.de verfolgen. Das komplette Programm finden Sie hier.