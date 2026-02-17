Niedersachsen stuft AfD-Landesverband als „extremistisch“ ein. Mit Niedersachsen wird ein weiterer Landesverband der Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft, der erste in westdeutschen Bundesländern. Nach der Hochstufung können Behörden erweiterte nachrichtendienstliche Mittel nutzen, etwa den Einsatz von V-Leuten. Zum Artikel

US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der Baptistenpastor und demokratische Politiker ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er erlangte Bekanntheit in den 1960er-Jahren als Bürgerrechtler im Gefolge von Martin Luther King. Zum Artikel

„Heute-Journal“ sendet KI-Bilder – und löscht Beitrag. Das ZDF verwendet in einem Nachrichtenstück über Abschiebungen in New York ein KI-generiertes Video und eines, das gar keinen ICE-Einsatz zeigt. Der Sender entschuldigt sich und entfernt den gesamten Beitrag aus der Mediathek. Warum das KI-generierte Bildmaterial überhaupt in den Beitrag geraten konnte, bleibt aber offen. Zum Artikel

EU-Kommission ermittelt gegen Online-Händler Shein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt die Billigmode-Plattform, haufenweise illegale Produkte und sogar kindlich wirkende Sexpuppen vermarktet zu haben. Bei nachgewiesenen Verstößen drohen dem Konzern Bußgelder von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Zum Artikel

Richterin: Trump-Regierung muss Hinweise auf Sklaverei zulassen. Die US-Regierung darf historische Wahrheiten nicht verschleiern oder verfälschen, stellt eine Bundesrichterin fest. Eine entsprechende Manipulation einer George-Washington-Ausstellung in Philadelphia muss rückgängig gemacht werden. Trump hatte per Dekret „Spaltendes“ aus nationalen Museen entfernen lassen. Zum Artikel

MEINUNG Erst eine mutige Richterin verhindert Trumps Geschichtsklitterei

Weitere wichtige Themen des Tages

Olympische Winterspiele

Deutsches Eishockey-Team erreicht Viertelfinale. Durch das 5:1 gegen Frankreich qualifizieren sich die Deutschen für die Runde der letzten Acht. Dort treffen sie auf die Slowakei, einen machbaren Gegner. Zum Artikel

Curling: Zoff bei den Olympischen Spielen. Mehrfach kommt es zu ungewöhnlichen Streitereien und Beschimpfungen zwischen Spielern verschiedener Nationen. Offenbar gerät die traditionell faire Curling-Kultur durch die olympische Aufmerksamkeit und sensible Mikrofone unter Druck. Zum Artikel