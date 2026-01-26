Fall Pretti in Minneapolis bringt Trumps Regierung zunehmend in Bedrängnis. Videos vom Tatort belegen, dass Alex Pretti in Minneapolis von Agenten einer Grenzschutzeinheit getötet wurde. Auch bei manchen Republikanern wachsen nun die Zweifel am Vorgehen der Border Patrol und der Einwanderungsbehörde ICE. Zum Artikel

EXKLUSIV Sozialstaat soll schlanker werden. Wer staatliche Hilfe benötigt, soll diese künftig unkomplizierter erhalten. Bund, Länder und Gemeinden wollen dafür auch die Zahl der zuständigen Behörden stark verringern. Um alle Vorschläge umzusetzen, müssten sie allerdings das Grundgesetz ändern. Zum Artikel

Letzte tote Geisel aus Gaza zurück in Israel. Die Armee meldet, die Leiche des in den Gazastreifen verschleppten Polizisten Ran Gvili gefunden zu haben. Forensik-Experten haben ihn eindeutig identifiziert. Der Übergang zur zweiten Phase des Gazabkommens bleibt weiter unsicher. Zum Artikel

Wintersturm „Fern“ legt USA mit Schnee und eisiger Kälte teilweise lahm. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist laut Behörden von dem Wintersturm betroffen, mehrere Bundesstaaten rufen den Notstand aus. Das Extremwetter fordert mehrere Todesopfer. Zum Artikel

Goldpreis liegt erstmals bei 5000 Dollar. Das neue Jahr startete politisch ähnlich turbulent, wie das alte aufhörte. Von diesem dauerhaften Krisenmodus profitiert eine Anlageform mit geradezu mythischem Ruf: das Gold, das nun einen Rekordpreis erreicht. Zum Artikel

SPD-Vize weist Teilzeit-Vorschlag aus Union zurück. Alexander Schweitzer reagiert mit Unverständnis auf den Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. „Von Lifestyle-Arbeitnehmern sehe ich wenig“, sagt er. Kritik an dem Vorschlag kommt auch von der CDU selbst. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Ugandas Militär jagt Popstar Bobi Wine. Kidnapping, Morddrohungen, Prügel: Nach unfairen Wahlen in Uganda verschärft Langzeitherrscher Museveni die Repression – und traumatisiert offenbar auch die Frau des Oppositionsführers. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen