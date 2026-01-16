Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 16. Januar 2026

Lesezeit: 1 Min.

In Grönlands Hauptstadt Nuuk sollen 15 Soldaten der Bundeswehr den Nato-Schutz in der Arktis verstärken.
In Grönlands Hauptstadt Nuuk sollen 15 Soldaten der Bundeswehr den Nato-Schutz in der Arktis verstärken. (Foto: Lokman Vural Elibol/IMAGO)

Von Anna Bolten

Trump droht den Grönland-Freunden mit Zöllen. 15 Soldaten der Bundeswehr fliegen mit Soldaten aus mehreren europäischen Ländern in die grönländische Hauptstadt Nuuk. Die Erkundungsmission diene unter anderem dazu, Übungen zu planen und Möglichkeiten der Seeraumüberwachung zu prüfen, heißt es aus dem Bundesverteidigungsministerium. Zum Artikel

  • MEINUNG Geopolitik: Dass Großmächte auf Kosten anderer ihr Staatsgebiet ausweiten wollen, muss die Welt verhindern

Prozessauftakt zum Attentat auf Verdi-Demo in München. Farhad N. fuhr im Februar 2025 in eine Gewerkschaftskundgebung. Er ist des zweifachen Mordes und 44-fachen Mordversuchs angeklagt. Vor Gericht schweigt er, bekennt sich aber mit Gesten zur Terrororganisation Islamischer Staat. Zum Artikel

Vance kommt wohl nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz. Nach der aufsehenerregenden Rede des US-Vizepräsidenten im vergangenen Jahr kommt nach SZ-Informationen diesmal voraussichtlich Außenminister Rubio nach München. Zum Artikel

Kindern in der Ukraine droht Unterkühlung. In der Ukraine herrschen eisige Temperaturen und durch die ständigen russischen Luftangriffe ist das Strom- und Energienetz schwer beschädigt. Betroffen sind die Großstädte Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih, Odessa sowie vor allem die Hauptstadt. Kiew dürfte bei weiteren russischen Attacken auf eine humanitäre Katastrophe zusteuern. Zum Ukraine-Liveblog

