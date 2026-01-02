Kritik aus der CDU an den Migrationsforderungen der CSU. Die CSU-Bundestagsfraktion will eine „große Abschiebeoffensive“ und die Rückkehr der meisten Syrer. Der Arbeitnehmerflügel der CDU sieht das kritisch. Vorsitzender Radke äußert Unverständnis darüber, warum die Schwesterpartei eine Migrationsdiskussion starte - trotz der Erfolge in der Migrationspolitik von Innenminister Dobrindt. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij macht Geheimdienstchef Budanow zu seinem Büroleiter. Als Leiter des Militärgeheimdienstes war Budanow für zahlreiche Militäroperationen verantwortlich. Jetzt soll er der wichtigste Mitarbeiter von Präsident Selenskij werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Behörden halten Kerzen oder Pyrotechnik als Brandursache für wahrscheinlich. Diese haben offenbar den Brand an der Decke ausgelöst. Der habe sich schnell ausgebreitet und 40 Menschen das Leben gekostet. 119 sind zum Teil schwer verletzt und kämpfen um ihr Leben. Mittlerweile hat die Polizei fast alle Verletzten identifiziert. Der Großteil kommt aus der Schweiz, etwa ein Dutzend jeweils aus den Nachbarländern Frankreich und Italien. Zum Artikel

Trump droht Iran mit Eingreifen bei Gewalt gegen Demonstranten. Die USA würden den Demonstranten zu Hilfe eilen, sollte die iranische Regierung gewaltsam gegen diese vorgehen. Bei Zusammenstößen kamen seit Sonntag mindestens sieben Menschen ums Leben. Zum Artikel

Mamdani als New Yorker Bürgermeister vereidigt. Bei der Zeremonie feiert sich die amerikanische Linke selbst. Aber Mamdani ist auch bemüht, Brücken zu schlagen. An seinen Wahlversprechen hält er fest. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwache Zahlen für Tesla – BYD größter E-Auto-Produzent der Welt. Das Minus bei Tesla beträgt im Jahr 2025 mehr als acht Prozent: Firmenchef Elon Musk sagt, das sei kein Problem. Die Zukunft des Unternehmens liege in selbstfahrenden Taxis und menschenähnlichen Robotern. Zum Artikel

