Söder will neue Verhandlungen bei der Rente . Beim Deutschlandtag der Jungen Union kommt es zu einer offenen Konfrontation zwischen der Nachwuchsorganisation und Bundeskanzler Merz über das geplante Rentenpaket. Die Junge Union fürchtet erhebliche Mehrkosten, Merz wischt die Kritik beiseite. Söder fordert nun vom Kanzler neue Verhandlungen mit dem Koalitionspartner SPD. Zum Artikel

Strom und Gas werden für viele günstiger. Die Preissenkungen betreffen viele Verbraucher mit Grundversorgungstarifen. Sie müssen ab Januar deutlich weniger für Strom und Gas bezahlen, wie eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergibt. Grund für die Preissenkungen sind vor allem gesunkene Beschaffungskosten. Zum Artikel

Liveblog zur Bundespolitik: Streit in der CDU um Gasimporte aus Russland

Russlandreise von AfD-Politikern löst Streit in der Partei aus. Drei AfD-Politiker nehmen an einem Symposium im sogenannten „Brics-Europe“-Format in Sotschi teil. Sie fordern unter anderem, zum Bezug von russischem Gas und Öl zurückzukehren sowie Sanktionen gegen Russland auszusetzen. Innerhalb der AfD hatte die Reise eine heftige Debatte ausgelöst. Parteichefin Weidel hatte die Pläne der Abgeordneten scharf kritisiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelische Soldaten eröffnen Feuer auf UN-Blauhelme in Libanon. Nach Angeben der UN-Friedensmission Unifil feuern israelische Streitkräfte von einem Panzer aus auf zu Fuß gehende Blauhelmsoldaten. Verletzt wird bei dem Vorfall offenbar niemand. Das israelische Militär teilt mit, man habe die Soldaten wegen des schlechten Wetters zunächst fälschlicherweise für Verdächtige gehalten. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

Deutsche Touristen sterben in der Türkei. Eine Mutter und ihre zwei Kinder kommen ums Leben, der Vater und weitere Hotelgäste liegen auf der Intensivstation. Sieben Personen werden festgenommen. Während anfänglich von einer Lebensmittelvergiftung die Rede war, ermittelt die Polizei seit dem Wochenende auch gegen das Hotel, in dem die Familie abgestiegen war. Die Zimmer dort seien kürzlich mit Pestiziden gegen Ungeziefer behandelt worden. Zum Artikel (SZ Plus)

