VW will rund 50 000 Stellen in Deutschland streichen . Ein Großteil der Jobs soll bei VW abgebaut werden. Bei Audi, Porsche und der Software-Einheit Cariad gehen jeweils mehrere Tausend Arbeitsplätze verloren, vor allem über Altersteilzeit und Abfindungen. Grund für das Sparprogramm ist ein Gewinneinbruch um knapp die Hälfte auf 6,9 Milliarden Euro. Es ist der schlechteste Wert seit der Diesel-Krise. Zum Artikel

Trump erklärt Krieg für fast beendet – Netanjahu widerspricht. Zwischen dem US-Präsidenten und Israels Regierungschef zeichnen sich unterschiedliche Positionen zum Krieg gegen Iran ab. Während Trump ein Ende des Kriegs in greifbarer Nähe sieht, betont Netanjahu, Israel sei mit seinen Angriffen auf die iranische Führung „noch nicht fertig“. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weimer sagt Verleihung des Buchhandlungspreises ab. Die Auszeichnung sollte im Rahmen der Leipziger Buchmesse verliehen werden. Jetzt sagt der Kulturstaatssekretär die Veranstaltung ab. Die Debatte um die Nicht-Berücksichtigung von drei Juryvorschlägen drohe „den eigentlichen Sinn der Veranstaltung – nämlich die Auszeichnung und Ehrung unabhängiger Buchhandlungen – zunehmend zu überlagern“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Zum Artikel

Von der Leyen sieht Abkehr von Atomkraft als „strategischen Fehler“. Die EU-Kommissionspräsidentin setzt sich bei einem Gipfeltreffen zur Zukunft der Kernenergie massiv für Atomkraft ein. Sie kündigt 200 Millionen Euro EU-Garantien an, um Investoren gegen Verluste abzusichern. Bundesumweltminister Schneider kritisiert den Vorstoß scharf und bezeichnete die Strategie als „rückwärtsgewandt". Zum Artikel

FDP kritisiert Merz-Attacke: Sind „nicht am Ende“. Nach den Aussagen des Bundeskanzlers über das politische Ende der FDP gibt es aus den Reihen der Liberalen scharfe Reaktionen. Merz stehe offensichtlich das Wasser bis zum Hals, sagt FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann. Zum Artikel

Deutsche bei den Paralympics: Silber für Forster, zwei Medaillen im Langlauf. Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt ihre zweite Medaille bei den Paralympics. Im Langlauf-Sprint überzeugen Sebastian Marburger und Linn Kazmaier ebenfalls mit Silber. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages