Israel attackiert Hamas-Führung in Katar. Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas in Doha an. Die Armee spricht von einem „präzisen Angriff“. Katar verurteilt diesen scharf. Eine Bestätigung zu möglichen Opfern gibt es noch nicht. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Selenskij: Russland tötet bei Angriff mehr als 20 Zivilisten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten standen die Menschen in Jarowa in der Region Donezk für ihre Rentenzahlung an, als eine Lenkbombe eingeschlagen sei. Die russischen Truppen sind dort nur noch wenige Kilometer entfernt. Ziel der russischen Offensive in dem Gebiet ist die nahegelegene Stadt Lyman. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

19. Sanktionspaket der EU: Wie Berlin und Paris die russischen Ölexporte abwürgen wollen (SZ Plus)

Großflächiger Stromausfall in Berlin, Polizei geht von Anschlag aus. Knapp 50 000 Haushalte und Betriebe im Südosten der Hauptstadt sind zwischenzeitlich ohne Strom. Ursache ist der nächtliche Brand zweier Strommasten. Ein Bekennerschreiben führt in die linke Szene. Zum Artikel (SZ Plus)

In Deutschland hängt der Bildungserfolg stark vom Elternhaus ab. Laut einer neuen OECD-Studie ist die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland besonders ausgeprägt. Die Organisation weist zudem auf eine besonders bedenklichen Entwicklung hin: Während der Anteil junger Erwachsener ohne Abitur oder vergleichbaren Abschluss in den OECD-Ländern insgesamt sinkt, stagniert die Entwicklung hierzulande. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

IAA in München

Merz vermeidet Bekenntnis zum Verbrenner. Mit großer Polit-Prominenz startet in München die Automesse IAA. Die Chefin des Verbands der Automobilindustrie hat einen dringenden Wunsch an die Gäste in Berlin: Das Verbrenner-Aus bis 2035 soll fallen. Kanzler Merz will sich, anders als Bayerns Ministerpräsident Söder, darauf nicht festlegen.Zum Artikel (SZ Plus)

IAA bleibt weitere sechs Jahre in München. Der Verband der Automobilindustrie verlängert den Vertrag mit der Messe München. Die Autoschau findet damit bis mindestens 2031 in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Zum Artikel