Berichte: US-Regierung will Hilfen für baltische Staaten auslaufen lassen Die militärische Unterstützung für Estland, Lettland und Litauen soll laut Medienberichten nicht verlängert werden. Das Vorhaben sei Teil der Außenpolitik unter dem Motto „America First“ von US-Präsident Trump. Seine Regierung hat die Hilfen gekürzt und drängt die europäischen Länder, mehr in ihr eigenes Militär zu investieren. Zum Artikel

Kosten bei den Krankenkassen steigen deutlich Die gesetzlichen Krankenkassen gaben im ersten Halbjahr rund 13 Milliarden Euro mehr aus als noch vor einem Jahr. Der Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands Blatt fordert ein Ausgabenmoratorium und Strukturreformen. Diese sollten auch für die Versicherten im Alltag spürbar werden – etwa durch schnellere Arzttermine. Zum Artikel

WM-Qualifikation: Deutschland verliert gegen Slowakei Mit einer 0:2-Niederlage startete die Nationalmannschaft in die Qualifikation zur WM 2026. Damit steht sie nun in dieser Gruppe tatsächlich schon unter Druck. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Justizministerium ermittelt gegen Fed-Bankerin Cook US-Präsident Trump will die Notenbankerin loswerden. Cooks Anwalt spricht von konstruierten Vorwürfen. Die Hauptstadt Washington wehrt sich juristisch gegen den Einsatz der Nationalgarde auf ihrem Gebiet. Zum Liveblog zur US-Politik

Macron ist in Israel nicht erwünscht Israel lehnt einen Besuch des französischen Präsidenten ab, solange Frankreich an seinem Plan zur Anerkennung eines Palästinenserstaates festhält. Das teilt das Außenministerium in Jerusalem mit. Israels Armee kontrolliert 40 Prozent der Stadt Gaza. Der umstrittene Einsatz dort soll in den kommenden Tagen intensiviert werden. Zum Liveblog zu Nahost

Was die geplanten Steuerentlastungen für Bürger, Wirte und die Staatskassen bedeuten. Die Bundesregierung hat enorme Steuerentlastungen auf den Weg gebracht. Gastwirte und Berufspendler etwa können sich auf die versprochenen Entlastungen freuen. Die Staatskasse hingegen wird immer leerer. Die Änderungen werden dem Staat in den kommenden Jahren Einnahmeausfälle in beträchtlicher Milliardenhöhe bescheren. Demnach werden alle Maßnahmen zusammengenommen Bund, Länder und Gemeinden bis 2030 mit mehr als 28 Milliarden Euro belasten. Zum Artikel (SZ Plus)

Sachsen-Anhalt: Umfrageschock für die CDU Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erzielt die rechtsextreme AfD dort deutlich stärkere Zustimmungswerte als die regierende CDU. Diese spricht von einem Warnschuss. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem wichtig: