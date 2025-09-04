Seilbahnunglück in Lissabon: Auswärtiges Amt bestätigt Deutsche unter den Todesopfern. Die berühmte historische Seilbahn „Elevador da Glória“ wurde am Mittwochabend zu einer Todesfalle: Ein Waggon raste ungebremst ins Tal, entgleiste und zerschellte an einer Hauswand. Unter den Opfern des schweren Seilbahnunglücks ist nach Angaben des Auswärtigen Amts auch eine deutsche Familie. Bei dem Unglück im Zentrum der portugiesischen Hauptstadt sind 16 Menschen ums Leben gekommen, 22 Passagiere wurden zum Teil schwer verletzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Modedesigner Giorgio Armani ist tot. Der Modeschöpfer und Unternehmer starb im Alter von 91 Jahren, teilt der gleichnamige Konzern in den sozialen Medien mit. Armani gehörte über Jahrzehnte zu den wichtigsten und einflussreichsten Modemachern der Welt. Mit seinem klassisch minimalistischen Stil erwirtschaftete er sich ein Milliardenvermögen. Zum Nachruf (SZ Plus)

Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei Pro Sieben Sat 1. Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach einem großen Aktienankauf die 75-Prozent-Schwelle an der Pro Sieben Sat 1 Media SE überschritten, berichtete die von Pier Silvio Berlusconi geführte Gruppe in einer Pflichtmitteilung. Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europäischen Verbund. Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Trendwende bei der Rekrutierung neuer Soldaten für die Bundeswehr. Die Zahl der Einstellungen bei der Rekrutierung übersteige erstmals seit Jahren die Zahl derjenigen, die die Bundeswehr verlassen, verkündet Verteidigungsminister Pistorius (SPD). Die Bundeswehr kehrt damit einen Negativtrend um, bis zur angestrebten Truppenstärke ist es aber noch ein weiter Weg. Erklärtes Ziel sind auf Grundlage neuer Nato-Planungen etwa 260 000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe sowie 200 000 Reservisten. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Trump unter Druck: Epstein-Opfer demonstrieren vor dem Weißen Haus. Vor dem US-Kapitol versammeln sich Frauen, die von Jeffrey Epstein missbraucht wurden. Sie fordern vor dem US-Kapitol die Freigabe aller FBI-Akten zum Sexualverbrecher-Skandal, unterstützt von drei Abgeordneten beider Parteien. Trump lehnt die Veröffentlichung der Epstein-Unterlagen als „Schwindel der Demokraten“ ab. Sein Name kommt im Material der Untersuchung vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Deutschland zögert bei Beteiligung an Ukraine-Truppe. Beim Pariser Gespräch über europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine fordert Bundeskanzler Merz mehr Druck auf Russland. Ein Bekenntnis zur Entsendung deutscher Bodentruppen für eine europäische Ukraine-Schutztruppe bleibt aus, obwohl zuvor eine Beteiligung zu einem Drittel vereinbart war. Diplomaten beklagen eine „komplette Kehrtwende“ Berlins. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG: Friedenstruppe für die UkraineDer Bundeskanzler ist in der „Koalition der Willigen“ plötzlich wankelmütig (SZ Plus)

Macron: 26 Länder sagen Ukraine Sicherungstruppe zu. Zudem werde in den nächsten Tagen die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien für die Ukraine endgültig festgelegt, sagt der französische Präsident nach einem Austausch der „Koalition der Willigen“. Washington fordert von den Europäern, auf russisches Öl zu verzichten. Zum Liveblog

Der Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1289 (SZ Plus)